Museu de Amsterdã vai devolver 'Odalisca' de Matisse a família judia

O museu Stedelijk, de Amsterdã, vai devolver a pintura "Odalisca", de Henri Matisse, para os herdeiros do empresário alemão e judeu Albert Stern, a conselho do Comitê de Restituições Holandês. A obra foi comprada da família do alemão em 1937 e, de acordo com o comitê, é provável que tenha sido vendida para que os judeus pudessem escapar do regime nazista.

Recorte da pintura 'Odalisca', de Henri Matisse (1920-1921) - Reprodução/Stedelijk Museum Amsterdam

"Esta obra de arte representa uma história muito triste e está ligada ao sofrimento indescritível infligido a esta família", disse o diretor do Stedelijk, Rein Wolfs, à imprensa local. "A decisão do Comitê de Restituições faz justiça a esta história."

Albert Stern não conseguiu escapar dos nazistas e morreu em janeiro de 1945, em um campo de concentração, mas sua mulher sobreviveu à guerra. A obra que será recuperada por seus herdeiros foi pintada por Matisse entre 1920 e 1921, em Nice, na França, e retrata uma odalisca, uma mulher escravizada a serviço de um harém.