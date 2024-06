Show histórico 'O Grande Encontro' embala musical sobre história de amor

São Paulo

Ao pensar na dramaturgia de um musical conduzido pelos grandes sucessos de "O Grande Encontro", os criadores do projeto teatral decidiram não encenar uma biografia dos artistas nordestinos que protagonizam a lendária turnê e gravaram três álbuns bem-sucedidos.

A opção foi contar uma história de amor, em formato de folhetim, com vilão, mocinhos, perseguição e sonhos. No musical, 17 atores e três músicos formam um bloco carnavalesco que narra a saga de Tom (Victor Medeiros) e Diana (Marina Braga), casal apaixonado ameaçado pelas armadilhas criadas por Tião (Osmar Silveira), um homem violento, poderoso e obcecado pela jovem.

Elenco de 'Um Grande Encontro - O Musical", em cartaz em São Paulo - Caio Galucci/Divulgação

"O que é tão popular no Brasil quanto esse repertório musical? É o folhetim, a novela", afirma Túlio Rivadávia, que assina o texto, a produção e a direção do musical. "Criei uma história nesse formato, costurada pelas músicas."

Dirigido por Jarbas Homem de Mello, em parceria com Rivadávia, "Um Grande Encontro - O Musical" está em cartaz no teatro Marte Hall, em São Paulo, e cumpre o objetivo de apresentar um espetáculo alegre, com direito a músicas que o público canta acompanhando o elenco.

Também não deixa de prestar uma homenagem a Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, cantores que iniciaram "O Grande Encontro" em 1996 e até hoje lotam casas de espetáculos –agora sem a presença de Zé Ramalho, que deixou o projeto.

No musical, eles aparecem indiretamente, como jovens personagens que buscam o sucesso e têm no Teatro Tereza Rachel, em Copacabana, a concretização dos sonhos. O palco carioca sediou apresentações históricas de artistas nordestinos em início de carreira.

O musical é produzido pelo mesmo trio que encenou "Mamonas", "Em Busca do Balão Mágico", "A Dona da História" e "Ninguém Dirá que é Tarde Demais".

Homem de Mello levou para a direção a experiência como ator, cantor e dançarino e as lembranças de um amor de juventude vivido em Recife.

"Me reencontrei com uma época da minha vida em que fui muito nordestino. Uma fase linda da minha vida juventude em que tive um grande amor em Boa Viagem, uma bela da tarde", conta.

Ele diz que o primeiro acordo entre direção e produção foi a de ter um elenco majoritariamente nordestino, o que garante a vivência, a sonoridade e uma emissão de canto genuína. "Há uma representatividade muito importante desses atores", afirma.

O elenco foi escolhido a partir de uma seleção disputada e exigente —um dos critérios era que todos cantassem, atuassem e tocassem ao menos um instrumento.

Literatura de cordel, os brincantes do Carnaval de Recife e Olinda, o maracatu, os brilhos e as cores quentes do Nordeste também estão em cena.

Os atores Marina Braga e Victor Medeiros no musical - Caio Gallucci/Divulgação

"O projeto surgiu da necessidade de trazer uma identidade nacional —na dramaturgia, nas músicas, na proposta de encenação", completa Rivadávia.

Para Jarbas, o país vive um resgate da brasilidade, um desejo de sentir orgulho, de cantar a música local. "Encher o peito e dizer —eu sou nordestino, eu sou brasileiro."

Ele afirma ter percebido isso no musical "Tarsila, A Brasileira", em que interpretou Oswald de Andrade e contracenou com a mulher, a atriz Claudia Raia. O espetáculo celebrou artistas brasileiros da Semana de 22, em temporada com ingressos esgotados e produtores internacionais interessados em levar a montagem para outros países.

"Estamos aprendendo que o nosso produto é bom e começa a correr mundo."