Rio de Janeiro supera Paris como lugar mais buscado por cineastas em 2023

São Paulo

O Rio de Janeiro, cidade cobiçada na filmografia nacional, parece cada vez mais encantar também os cineastas estrangeiros. A cidade superou Paris em 2023 como uma das cidades mais buscadas para filmagens de filmes. Dados da RioFilme, órgão da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, indicam que a cidade recebeu 7.885 diárias de filmagem, contra 7,4 mil da cidade francesa.

Cartaz de divulgação de 'Godzilla vs. Kong: O Novo Império', filme com cenas no Rio de Janeiro - Divulgação

O número carioca supera ainda o de São Paulo, que teve pouco menos de 4,9 mil diárias, e a Cidade do México, com 7.876 diárias. À frente do Rio de Janeiro, estão Los Angeles, nos Estados Unidos, com 24,8 mil diárias, e Madrid, na Espanha, com pouco mais de 11 mil diárias.

Os número de diárias alcançado em 2023 supera em mais de três centenas o de 2022, quando foram feitas cerca de 7,5 mil diárias. No ano passado, a cidade recebeu 26 produções estrangeiras que realizaram 258 diárias por lá. Estados Unidos e França lideram a lista dos interessados nas locações cariocas, que inclui ainda Áustria, México, Japão, Índia, Equador, Cazaquistão, Canadá, e Austrália.

Até o momento, o Rio de Janeiro abrigou cerca de 3,5 mil diárias de filmagem em 2024.