'Stereophonic' vence melhor peça e 'The Outsiders' melhor musical nos Tony Awards 2024

Nova York (EUA) | Reuters

"The Outsiders", um musical baseado no romance de formação de S.E. Hinton, conquistou o cobiçado Tony Award de melhor musical neste domingo (16), enquanto uma aclamada reencenação de um clássico de Stephen Sondheim e uma história de uma banda de rock dos anos 70 também ganharam destaque.

A cerimônia ocorreu pela primeira vez no Lincoln Center de Nova York com a atriz indicada ao Tony e vencedora do Oscar, Ariana DeBose, apresentando pelo terceiro ano consecutivo. Este ano, DeBose também é produtora e coreografou o número de música e dança sensual que abriu o show.

Danya Taymor ganhou por direção de uma adaptação musical de "The Outsiders", superando a favorita diretora de "Merrily We Roll Along", Maria Friedman.

Daniel Radcliffe recebe trofeu por seu papel em"Merrily We Roll Along". - Brendan McDermidAtor/Reuters

Vencedor do prêmio de melhor reencenação de um musical, "Merrily We Roll Along" tem sido uma narrativa favorita da temporada, encantando público e críticos com a produção reavivada do maior fracasso de Sondheim, que fechou após 52 pré-estreias e 16 apresentações em sua primeira passagem pela Broadway em 1981.

"Stereophonic" levou os Tony Awards de melhor peça e melhor direção para Daniel Aukin. A peça de David Adjmi sobre uma banda de rock da era dos anos 70 fazendo um álbum, com músicas originais de Will Butler, anteriormente do Arcade Fire, quebrou o recorde de mais indicações para uma peça na história dos Tonys.

"Appropriate", história do dramaturgo Branden Jacobs-Jenkins sobre três irmãos adultos se reunindo na casa da família após a morte do pai apenas para descobrir segredos familiares perturbadores, ganhou o melhor prêmio de reencenação de uma peça.

Jonathan Groff ganhou como melhor ator principal em um musical por "Merrily We Roll Along" enquanto Maleah Joi Moon ganhou como melhor atriz principal em um musical por seu papel em "Hell’s Kitchen."

Shaina Taub ganhou melhor trilha sonora e melhor livro de um musical por "Suffs", a história do movimento sufragista, apresentando um elenco totalmente feminino.

O astro de "Succession", Jeremy Strong, ganhou como melhor ator principal em uma peça por seu papel na peça de Henrik Ibsen "Inimigo do Povo", e Daniel Radcliffe, mais conhecido por seu papel principal na franquia de filmes Harry Potter, ganhou como melhor ator coadjuvante em um musical por "Merrily We Roll Along."

Sarah Paulson ganhou como melhor atriz principal em uma peça por "Appropriate" enquanto Will Brill superou outros dois atores em sua produção, "Stereophonic", para melhor ator coadjuvante em uma peça.

Kecia Lewis, que fez sua estreia na Broadway há 40 anos em "Dreamgirls", foi indicada pela primeira vez nesta temporada. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante em um musical por seu papel como mentora pianista em "Hell’s Kitchen."

Kara Young, que é a primeira atriz negra, masculina ou feminina, a ser indicada para um Tony três anos seguidos, ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante em uma peça por seu papel em "Purlie Victorious."

Justin Peck ganhou o Tony de melhor coreografia pelo musical de dança "Illinoise", que trouxe o álbum conceitual de Sufjan Stevens de 2005, "Illinois", para o palco.

Dançarinos, incluindo DeBose, revivendo seu papel premiado com o Oscar como Anita na versão cinematográfica de Steven Spielberg de "West Side Story", prestaram homenagem à lenda da Broadway Chita Rivera, que morreu em janeiro aos 91 anos.

Durante um evento pré-show apresentado pelos atores Julianne Hough e Utkarsh Ambudkar e transmitido na plataforma gratuita Pluto TV, Tonys foram concedidos principalmente em categorias técnicas.

O pré-show incluiu o prêmio de melhor teatro regional, que foi para o Wilma Theater de Filadélfia, e o Prêmio Isabelle Stevenson, que foi concedido a Billy Porter por seu trabalho como ativista e porta-voz das comunidades LGBTQ+.

O diretor Jack O’Brien e o escritor, diretor e produtor George C. Wolfe receberam cada um o Prêmio Tony Especial de 2024 por conquistas ao longo da vida no teatro.

Prêmios Tony Especiais também foram apresentados a Alex Edelman por seu show solo "Just For Us", Abe Jacob por seu trabalho em design de som, e Nikiya Mathis por seu design de perucas em "Jaja’s African Hair Braiding."