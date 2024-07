Assinantes da Folha concorrem a ingressos para o Rock in Rio

São Paulo

A edição de 40 anos de Rock in Rio, que ocorre em setembro no Rio de Janeiro, tem novidades para quem lê a Folha. Assinantes do jornal podem ganhar ingressos para curtir com amigos.

Para participar é simples. Basicamente, são três etapas: fazer um vídeo criativo de até 2 minutos contando por que você e seus amigos merecem curtir o Rock in Rio 40; seguir os perfis oficiais da Folha no Instagram ou Tiktok; registrar-se no site folha.com/folharockinrio40 (veja o passo a passo detalhado abaixo).

Um júri formado por três jornalistas escolherá as 10 melhores histórias, e cada assinante vencedor ganhará 4 ingressos. Ao todo, serão distribuídos 40 entradas para a pista (gramado) do festival.

As inscrições começam nesta sexta-feira (12) e vão até as 12h do dia 13 de agosto. A análise dos vídeos ocorre até o dia 22 de agosto. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 23.

Quem ainda não é assinante pode para participar com uma oferta especial para a promoção, em uma assinatura por apenas R$ 9,90 por mês (por um ano).

Completando 40 anos nesta edição, o Rock in Rio terá sete dias de apresentação e contará com artistas internacionais, como Katy Perry, Mariah Carey, Ed Sheeran e Shawn Mendes, e os brasileiros Ivete Sangalo, Jão e Iza, entre outros.

Katy Perry vai se apresentar no Rock in Rio 2024 - Chris Jackson/AFP

Além do acesso ilimitado a todos os conteúdos produzidos pela Folha, incluindo reportagens, séries especiais, colunas, blogs, podcasts e newsletters exclusivas, a assinatura tem outros benefícios.

Plano família para compartilhar a assinatura com mais 5 pessoas; Clube Folha Gourmet, com descontos em mais de 350 restaurantes; e Clube Folha, com mais de 150 benefícios e vantagens em serviços variados. Só com os cupons e descontos dos clubes, a assinatura já pode sair de graça.

COMO FAÇO PARA PARTICIPAR DA PROMOÇÃO?

1 - Deverá seguir o perfil @folhadespaulo (Instagram) e/ou @folha (TikTok) na conta que postar o vídeo (Instagram ou TikTok);

2 - Deverá postar no feed da sua conta do Instagram ou TikTok um vídeo contando "Por que você e a sua galera merecem curtir o Rock in Rio 40 anos?", marcando-o com as hashtags #folharockinrio40 #folharockinrio2024 e o perfil @folhadespaulo (Instagram) e/ou @folha (TikTok)

3 - Na sequência, deverá efetuar o cadastro de participação, acessando o site folha.com/folharockinrio40

QUAL O TAMANHO DO VÍDEO?

O vídeo deverá ter no máximo 2 minutos.

QUAIS DADOS EU DEVO FORNECER NO CADASTRO?

Fornecer, obrigatoriamente, os seguintes dados: nome completo, CPF, data de nascimento, endereço completo, CEP, e-mail válido, telefone celular com DDD, conta nas redes sociais (Instagram ou TikTok). Enviar o link com a postagem feita para participação promoção, selecionar qual ou quais dias gostaria de ir ao Rock in Rio. Por fim, deverá dar o aceite no Regulamento e nos Termos da Política de Privacidade.

QUAL O PRAZO PARA ENVIAR O VÍDEO E PARTICIPAR?

Para participar, os interessados deverão postar um vídeo entre a 0h do dia 12/07/2024 até as 12h do dia 13/08/2024 (horário de Brasília), e percorrer as etapas da primeira pergunta.

ONDE REGISTRO O MEU VÍDEO?

O participante deverá postar um vídeo no feed da sua conta do Instagram ou TikTok contando "Por que você e a sua galera merecem curtir o Rock in Rio 40 anos?", marcando-o com as hashtags #folharockinrio40 #folharockinrio2024 e o perfil @folhadespaulo (Instagram) e/ou @folha (TikTok)

POSSO REGISTRAR MAIS DE UM VÍDEO?

Cada participante poderá participar com até 4 vídeos durante todo o período de participação, desde que sejam vídeos diferentes e observem as regras.

AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO MEU VÍDEO TAMBÉM PRECISAM SER ASSINANTES?

Não, apenas a pessoa que fazer a inscrição precisa obrigatoriamente ser assinante (antigos ou novos) da Folha, com sua assinatura ativa, pessoas físicas, maiores de 18 anos de idade, residentes e domiciliadas em território nacional.

QUANTOS INGRESSOS SERÃO DISTRIBUÍDOS?

Dez assinantes serão contemplados. Cada um ganhará 4 ingressos para pista/gramado. Os ingressos não poderão ser vendidos e/ou comercializados.

A PROMOÇÃO PAGA A VIAGEM E ESTADIA?

A premiação contempla apenas o kit de ingressos, e não contemplará estadia, alimentação e transporte para seu usufruto ou quaisquer outras despesas decorrentes da premiação, que ficam por conta do ganhador.