Em 'Carlota', Focus dança Piazzolla e faz homenagem a grandes coreógrafas

Onze composições do argentino Astor Piazzolla são a matriz para a criação do espetáculo "Carlota: Focus Dança Piazzolla", da Focus Cia de Dança, em temporada gratuita no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo.

O tango, e a passionalidade da qual é impossível escapar, é o ritmo que proporciona uma celebração do corpo humano como obra de arte nas apresentações dos bailarinos do grupo carioca. Das 11 composições, quatro fazem parte das "Quatro Estações Portenhas", suíte de obras que Piazzolla construiu aos poucos a partir da primeira delas, "Verão Portenho", de 1964.

Em "Carlota", as estações começam com o outono e terminam no verão. "O espetáculo tem uma curva que termina com a estação mais quente", afirma Alex Neoral, diretor e coreógrafo da companhia.

As quatro estações permitiram Neoral trabalhar com uma ideia de ciclo e com as transformações características de cada um dos períodos. "As estações provocam sensações corpóreas diferentes, vão modificando os corpos não só na movimentação, nas texturas do movimento, mas também nas texturas visuais", diz.

As mudanças aparecem nos figurinos usados pelos bailarinos e também na iluminação, em fusões entre um elemento e outro, como acontece entre o outono e o inverno, por exemplo. Solos e aéreos, engates e momentos de contornos acrobáticos estão em cena.

"Carlota se apropria da melancolia e rigidez do tango em cada momento da coreografia. Fala muito de abandono, seja pela atmosfera do gênero, seja por momentos que vivenciei ao longo da minha vida profissional, que faz parte também da vida de todos nós", afirma o coreógrafo.

A obra é uma homenagem às mestras dos 30 anos de trajetória profissional do ex-bailarino. Além de Carlota Portela, fundadora da Cia Vacilou e que dá nome ao espetáculo, são celebradas Regina Sauer, da Cia Nós da Dança, Giselle Tápias, do Grupo Tápias, e Deborah Colker, da companhia de mesmo nome.

As quatro foram diretoras de Neoral no período em que ele foi bailarino e fazem parte da formação dele como coreógrafo e diretor. Carlota foi a coreógrafa que apresentou Piazzolla a Neoral e possibilitou que ele se aprofundasse no repertório do compositor.

"Ao mesmo tempo em que faço alusão à minha trajetória formativa, sou extremamente sensível à obra de Piazzolla, sempre quis criar uma obra para suas composições", diz.

O caráter revolucionário do compositor e a resistência inicial que ele enfrentou são pontos destacados pelo artista na pesquisa que ele realizou para o espetáculo. Após percorrer várias cidades do Brasil com o espetáculo, ele sonha em levá-lo para a Argentina.

Em São Paulo, além das apresentações gratuitas, a Focus ofereceu uma oficina de dança contemporânea para estudantes e profissionais.

Os bailarinos da companhia se alternam, viajando pelo país, com um repertório que inclui obras como "Vinte", sobre Clarice Lispector, "Bichos Dançantes", uma fábula infantil, "As Canções que Você Dançou pra Mim", inspirada em letras de Roberto Carlos, "Saudade de Mim", a partir da arte de Cândido Portinari e canções de Chico Buarque, e "Entre a Pele e a Alma", com composições de Paula Raia e Sacha Amback interpretadas por Ney Matogrosso.