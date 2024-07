Documentário sobre Clube da Esquina: o que ver na TV e no streaming nesta terça

São Paulo

Além de um álbum seminal na música brasileira, o "Clube da Esquina" foi um encontro de artistas mineiros distintos nos anos 1970 —Milton Nascimento, Lô Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva e Wagner Tiso.

Cena do documentário 'Nada Será como Antes' - Divulgação

Todos eles estão reunidos neste documentário, "Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina", e refletem sobre suas extensas referências individuais e a sonoridade única que conseguiram criar juntos.

Canal Brasil, 22h, 10 anos

Onívoros

A série documental criada e narrada pelo chef René Redzepi, coproprietário do famoso restaurante Noma, em Copenhague, faz uma jornada imersiva no universo da comida. O assunto é o cultivo, a transformação e o consumo de ingredientes essenciais para o patrimônio cultural do mundo, como a banana, a pimenta, o café, o milho, a carne de porco, o arroz, o sal e o atum.

Apple TV+, livre

Véspera

Melodrama sul-coreano sobre uma jovem, Lee La-el, pivô de um divórcio bilionário que c hoca toda a nação. Lee está determinada a vingar a morte de seus pais, que faziam parte de um conglomerado industrial, assassinados por outra família de bilionários.

Netflix, 14 anos

Clássicos da Literatura: Grande Sertão Veredas

Para entender o clássico da literatura que deu origem ao filme "Grande Sertão", última estreia do diretor Guel Arraes, o professor Eduardo Wolf dá uma prévia gratuita de seu curso que oferece uma perspectiva filosófica da grande obra de Guimarães Rosa.

YouTube Casa do Saber, livre

Que História É Essa, Porchat?

Para entrar no clima das Olimpíadas, Fábio Porchat ouve histórias que marcaram as vidas e as carreiras dos atletas Marcelo Courrege, Daniele Hypólito e Virna Dias.

GNT, 21h45, 14 anos

Provoca

Marcelo Tas entrevista a atriz, cantora e comediante Alessandra Maestrini, que fala sobre suas personagens, as letras de Chico Buarque que verteu para o inglês, a sua bissexualidade, entre outras coisas.

TV Cultura, 22h, livre