Renato Aragão, contratado para enfrentar Silvio Santos, chora em visita à Globo

São Paulo

Renato Aragão, o Didi, chorou ao retornar à Globo neste domingo (21), quatro anos depois de não ter seu contrato renovado pela emissora, para uma homenagem no Domingão com Huck.

Renato Aragão participa do Domingão com Huck - Reprodução

No quadro Linha do Tempo, o humorista reviu sua trajetória, da infância em Sobral, no Ceará, ao estrelato e últimos anos de Globo. Também assistiu a depoimentos gravados por amigos e familiares.

Boni, ex-diretor da Globo responsável por contratá-lo há quase 50 anos, também dedicou algumas palavras a Renato Aragão. Ele lembrou que havia contratado a trupe de humor Os Trapalhões para bater de frente com Silvio Santos na audiência de domingo.

"Eles começaram a atrapalhar o Ibope do programa que antecedia o Fantástico e causavam problemas no início do Fantástico", disse ainda Boni sobre o início do grupo na concorrente TV Tupi. "Eu contratei o Renato Aragão por dois motivos: além do Ibope, ele poderia ser uma arma para enfrentar o Silvio Santos."

Em seu Instagram, Renato Aragão agradeceu pela homenagem e publicou fotos da participação no Linha do Tempo. "Amigo Luciano Huck, que bom estar com você, estava com saudades. Obrigado pelo dia maravilhoso que você me proporcionou", escreveu.