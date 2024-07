Filme sobre o programa 'Saturday Night Live' será lançado em outubro

São Paulo

O filme de Jason Reitman sobre o programa de humor "Saturday Night Live" vai chegar aos cinemas em 11 de outubro deste ano e vai se chamar apenas "Saturday Night". A data escolhida e recém-revelada é a do aniversário de 49 anos da atração, que estreou em 1975.

Chloe Fineman, Josh Brolin e Ariana Grande no 'Saturday Night Live' - Divulgação

O longa-metragem vai acompanhar os 90 minutos que antecederam a primeira vez em que o bordão do programa foi dito, "Live from New York, it's Saturday Night!", ou "ao vivo de Nova York, é sábado à noite!" O roteiro é coescrito por Reitman e Gil Kenan, que também assinou com o diretor o roteiro de "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo".

"Em 11 de outubro de 1975", narra a sinopse do filme, "um grupo de jovens comediantes mudou a TV para sempre. Acompanhe a história dos bastidores nos momentos que antecederam a primeira transmissão do SNL."

O primeiro programa do "SNL" foi apresentado por George Carlin e contou com os músicos Billy Preston e Janis Ian e com os convidados Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Laraine Newman, Michael O’Donoghue, Gilda Radner, George Coe e Andy Kaufma.