Alckmin aparece perto do líder do Hamas na posse do presidente do Irã

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ficou a poucos metros do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, na posse do novo presidente do Irã, Masud Pezeshkian, nesta terça-feira (30).

Imagens da TV Press, do Irã, mostram Alckmin sentado na mesma fileira em que estava Haniyeh, a apenas três cadeiras de distância.

O chefe do Hamas foi assassinado em Teerã após participar da cerimônia de posse. Segundo a mídia estatal iraniana, o assassinato aconteceu na madrugada e o líder do Hamas estava hospedado em uma residência especial para veteranos de guerra no norte de Teerã.

O vice-presidente Geraldo Alckmin aparece a três cadeiras de distância do líder do Hamas em cerimônia no Irã - Reprodução/Press TV

"Ontem levantei sua mão vitoriosa e hoje tenho que enterrá-lo nos ombros", declarou o novo presidente do Irã, no X (ex-Twitter).

Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, representou o presidente Lula na posse de Pezeshkian.

A agenda também prevê reunião com empresários da Câmara de Comércio do Irã, nesta quarta (31) e com o novo presidente.

O governo brasileiro ainda não comentou a morte de Haniyeh.