Atriz nega ter sido assediada por Francis Ford Copolla no set de 'Megalopolis'

São Paulo

A atriz Rayna Menz, que participou do set de "Metropolis", de Francis Ford Coppola, rejeitou os boatos sobre supostos casos de assédio durante as gravações do filme e disse em seu Instagram estar enojada com a insinuação de que o diretor teria agido fora das regras.

"Ele não fez nada para me deixar desconfortável, nem a ninguém no set", Menz disse ao portal Deadline. "Eu me senti enojada, fui pega de surpresa porque era um set fechado. Que alguém tenha um vídeo disso é simplesmente ridículo e nada profissional."

O diretor Francis Ford Coppola - Loic Venance/AFP

"É nojento porque ele só falava sobre como sua esposa é maravilhosa. Sua esposa estava no set conosco, na maioria dos dias. É nojento ver aquele vídeo e a maneira como estavam tentando passar aquela mensagem."

"Na verdade, fui eu quem o convidou para dançar", ela disse. "Eu o convidei para dançar, na frente de todos os outros. É por isso que é tão engraçado que essa história tenha surgido. Ele até disse algo como, 'Sou um cavalheiro e nunca diria não a uma dama.' E então nós valsamos, ao som da música do clube."

O texto da Deadline foi publicado em resposta a outro do portal americano Variety, que compartilhou na última sexta-feira uma matéria exclusiva com dois vídeos feitos durante a gravação de uma cena de balada do longa-metragem.

Em um, de pouco mais de 30 segundos, o diretor cumprimenta atrizes na casa noturna Tabernacle, na cidade americana de Atlanta, e conversa com elas. No outro, de apenas seis segundos, o diretor segura o braço de uma atriz enquanto aparentemente a beija no rosto, até que ela se desvencilha dele sorrindo e segue seu caminho.

Segundo uma fonte ouvida pelo portal, Copolla invadiu a cena várias vezes para abraçar e beijar várias mulheres.

"Eu trabalhei com diretores muito importantes, e esse comportamento não é comum —o máximo que eu vi um diretor fazer é dizer algo como, 'energia, galera'", disse. "Nunca vi ninguém no set, e isso vale para os operadores de câmera, sequer tocar um ator"

Ainda de acordo com a fonte, o diretor pegou um microfone em certo momento e anunciou para os presentes, "desculpe, se eu me aproximar de você e beijá-lo. Saiba que é apenas para meu prazer".

A discussão sobre os supostos casos de assédio no set de "Megalopolis" começou quando um relatório do jornal britânico The Guardian detalhando a produção caótica do filme disse que, de acordo com fontes anônimas, Coppola puxou mulheres para sentar em seu colo e tentou beijar figurantes escassamente vestidas.

Em resposta, um representante de Coppola referiu-se a uma declaração do produtor executivo Darren Demetre, publicada pelo The Hollywood Reporter, na qual ele disse: "Eu nunca tive conhecimento de qualquer reclamação de assédio ou comportamento inadequado durante o curso do projeto."