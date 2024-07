Marco Nanini apresenta peça em cadeira de rodas após cirurgia

São Paulo

O ator Marco Nanini, 76, apresentou a peça "Traidor" sentado em uma cadeira de rodas na noite desta quinta-feira (4), no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, região central de São Paulo.

Ele explicou ao público, logo no início do espetáculo, que fez uma cirurgia após sofrer lesão no joelho e ainda não enfrenta dificuldades para locomoção. Mesmo assim, decidiu não cancelar a reestreia na capital paulista.

Nanini chegou a dizer que havia a expectativa de voltar a caminhar após um mês da operação, mas isso não aconteceu mesmo após dois meses do procedimento.

Após o aviso, o ator foi bastante aplaudido e continuou a apresentação sem interrupção –mas teve que lidar também com falhas no microfone do teatro, situação que ele não comentou.

Em novembro do ano passado, Nanini sofreu um acidente na estreia da peça no Sesc Vila Mariana. Ele caiu no palco e precisou ser atendido por 20 minutos. A sessão do dia seguinte foi cancelada, mas depois o ator continuou a temporada normalmente.

O ator Marco Nanini, no Galpão Gamboa, no centro do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 26.out.23/Folhapress

Na montagem, com texto e direção de Gerald Thomas, ele interpreta um homem à beira da loucura, que reflete sobre temas contemporâneos como as guerras e a mudança climática.

O personagem foi escrito para Nanini, que encena um delírio psicológico em uma espécie de fluxo de consciência.

Nesta nova temporada em São Paulo, "Traidor" ficará em cartaz até o dia 21 de julho, de quinta a domingo.