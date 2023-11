Marco Nanini cai em apresentação de 'Traidor' e peça tem sessão cancelada

São Paulo

A peça "Traidor", com Marco Nanini, cancelou a sessão programada para este domingo (19) depois do ator sofrer um acidente na estreia do espetáculo. A abertura da produção, realizada neste sábado (18), foi paralisada por uma queda de Nanini no palco, que precisou ser atendido por 20 minutos.

De acordo com a organização da peça, a decisão foi tomada a pedido do médico do ator, que o orientou a ficar em repouso. Mas a equipe garante que Nanini já está recuperado do acidente.

O ator Marco Nanini - Eduardo Anizelli/Folhapress

Em seu Instagram, o escritor e diretor da peça, Gerald Thomas, diz que Nanini caiu ainda no começo da apresentação e machucou o nariz, que começou a sangrar. Depois dos paramédicos atenderem o ator por 20 minutos e estancarem a ferida, ele voltou ao palco e terminou de atuar na produção.

A assessoria do espetáculo também comunicou à imprensa que o artista passou por uma nova avaliação médica na manhã de hoje, mas que sua condição de saúde é boa.

"Traidor" marca a segunda colaboração de Nanini com Gerald Thomas no teatro, após a parceria para "Um Circo de Rins e Fígados" em 2005. A produção fica em cartaz no Sesc da Vila Mariana até 17 de dezembro e terá uma temporada no Rio de Janeiro em 2024.

O público afetado pelo cancelamento deste domingo terá o dinheiro reembolsado pelo Sesc. Enquanto compras feitas pelo site ou app do sistema serão canceladas e estornadas, as aquisições nas bilheterias serão reembolsadas mediante a apresentação do ingresso em qualquer unidade do Sesc em São Paulo.