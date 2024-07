São Paulo

Morreu nesta sexta-feira o músico Nelson Gomes Brito, baixista da banda de hard rock Golpe de Estado. A morte foi confirmada pelo perfil da banda nas redes sociais. O artista tinha 64 anos.

Brito passou por uma cirurgia de emergência no início de junho deste ano, após a descoberta de um tumor no intestino. Desde então, ele passou por um longo período hospitalizado.

O baixista Nelson Brito, da banda Golpe de Estado - Divulgação

"Somos gratos a todos que emanaram vibrações de cura durante todo o processo em que esteve hospitalizado. Acreditamos que sua consciência seguirá viva, muito além do que nossas mentes sejam capazes de compreender. Nesse momento difícil, focalizaremos nossas preces para que nosso amigo faça uma boa viagem de volta para casa. Obrigado por tudo, guerreiro", escreveu a banda em comunicado nas redes.

O corpo será velado neste sábado, a partir das 8h, no Velório Municipal Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O cortejo terá início às 13h.

A banda Golpe de Estado foi criada em 1985, em São Paulo, e logo conquistou público fiel entre os fãs do rock pesado. Com uma discografia que contém dez álbuns, a banda lançou seu disco mais recente em 2022, "Caosmópolis". Dono do hit "Caso Sério", o grupo de hard rock já abriu shows de Deep Purple, Jethro Tull e Nazareth.