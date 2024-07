Nova série da AppleTV+, 'Sunny' tem mistério cômico num Japão futurista

São Paulo

Devido a demandas do meu outro emprego nesta Folha nas próximas semanas, a Maratonar vai dar uma desacelerada —mas não sumirá da sua caixa de entrada. Meu plano é conseguir dar pelo menos uma dica especial toda sexta, para não deixar ninguém na mão. Espere edições mais compactas.

Obrigada pela paciência!

"Sunny"

Série nova da AppleTV+, que estreou na quarta-feira (10) com dois episódios. Já pude ver a temporada inteira (são dez no total), mas prometo não dar spoilers.

Após perder a família em um acidente de avião, Suzie (Rashida Jones, de "Parks & Recreation") recebe como "prêmio de consolação" e muito a contragosto um robô doméstico chamado Sunny —como se Wall-E e Eva de "Wall-E" tivessem uma filha com a Siri numa Apple Store. Interpretada com vivacidade por Joanna Sotomura, Sunny foi criada para atender às necessidades de Suzie e quer muito (muito) agradá-la.

Ao lado de uma nova amiga, Mixxy (Annie the Clumsy), e de Sunny, Suzie investiga o que pode ter acontecido com Masa (Hidetoshi Nishijima, de "Drive My Car"), seu marido, e Zen, seu filho, trombando no caminho com o submundo do crime japonês —a série se passa em Quioto— e numa conspiração tecnológica.

A história é bem ritmada, com episódios de cerca de 30 minutos sem muita gordura e com muitos "cliffhangers". O tom é cômico, mas bem entrelaçado com momentos de tensão e tristeza.

O mistério em si deixa a desejar —a série é baseada no livro "The Dark Manual", do autor irlandês Colin O’Sullivan—, com vilões de motivações difusas e pontas soltas para uma possível segunda temporada.

Pela natureza da história, Masa é um personagem opaco, mas que é colorido pelo carisma por Nishijima —ainda que algumas de suas perucas não convençam. Já Jones dá a Suzie sarcasmo e espinhos, mas também dor e luto, mantendo o espectador do lado de sua heroína, apesar de sua acidez.

A relação de Suzie com ambas as suas aliadas se equilibra entre afeto e desconfiança —afinal, quem é mais confiável, homem ou máquina?— mas destaque mesmo é Noriko (Judy Ongg), a sogra de Suzie, tão perdida quanto a nora e, agora, tão estranha ao próprio mundo quanto a gaijin (estrangeira) que seu filho escolheu como esposa.

Como é comum às produções da AppleTV+, orçamento não é problema. O mundo da série é rico e aconchegante, com um futurismo light incorporado discretamente ao já futurista Japão, lembrando o filme "After Yang" (Kogonada, 2021). Os figurinos de Analucia McGorty também chamam a atenção —figurinista de "Ela" (Spike Jonze, 2013), McGorty recheia o guarda-roupas de Suzie de conforto e peças curiosas.

AppleTV+. Uma temporada, dez episódios, com estreia semanal às terças.

"Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk"

Baseada no livro da jornalista Rebecca Godfrey, a minissérie conta a morte de Reena Virk, uma adolescente de ascendência indiana que sofria bullying nas mãos de uma gangue de meninas, que a espancaram até a morte em 1997, um crime de grande repercussão no Canadá. Riley Keough interpreta Godfrey, e Lily Gladstone é Cam, uma policial que investiga o caso.

"Under the Bridge". Disney+, oito episódios.

"Divórcio em Família"

Ava (Meagan Good) fica arrasada quando Dallas (Cory Hardrict) decide acabar com seu casamento, mas logo descobre que as ações dele a impediram um dia de estar com sua verdadeira alma gêmea. Thriller do produtor-magnata Tyler Perry.

"Tyler Perry’s Divorce in the Black". Prime Video, 143 min.

"Desaparecidos na Noite"

Quando seus filhos desaparecem no meio da noite, Pietro (Riccardo Scamarcio), em meio a um divórcio complicado, decide fazer o que for preciso para recuperá-los. Sua ex-mulher, Elena (Annabelle Wallis), culpa as ligações de Pietro com perigosos criminosos italianos pela situação, mas será que não é ela a envolvida?

"Vanished into the Night". Netflix, 92 min.

"Toda Família Tem"

O mimado Pê (Pedro Ottoni) terá que aprender a conciliar suas vontades com sua nova realidade quando sua família é forçada a voltar a morar na casa da avó, no Rio. Com Solange Couto, Maíra Azevedo e Érico Brás.

Prime Video. Uma temporada, sete episódios.

"Razão e Sensibilidade" (1995)

Adaptação de Emma Thompson, dirigida por Ang Lee ("Brokeback Mountain"), do livro de Jane Austen. Rendeu a Thompson seu Oscar de melhor roteiro adaptado e a Kate Winslet sua primeira indicação a atriz coadjuvante. Um filme perfeito que fez Ang Lee nunca mais querer trabalhar com ovelhas (as de "Brokeback" são quase todas computadorizadas).

"Sense and Sensibility". Disponível na Netflix até 31.jul, 136 min.