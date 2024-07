Novo filme de 'Bad Boys' e Jô Soares: o que ver na TV e no streaming neste domingo

São Paulo

Mike vai se casar e Marcus vive uma fase espiritual depois de sofrer um infarto, mas a dupla de detetives de Miami logo entra em ação outra vez quando o nome do falecido capitão Howard é injustamente acusado de fazer parte de um esquema de drogas.

Cena de 'Bad Boys: Até o Fim' - Divulgação

Will Smith e Martin Lawrence protagonizam o quarto filme da franquia "Bad Boys", misturando ação e comédia em um ritmo frenético.

Lojas digitais, 16 anos

Wonderland

Filme coreano que se passa em um mundo onde a realidade virtual avançada torna possível se reunir com pessoas queridas que morreram ou estão em coma. Uma jovem e uma mãe tentam entender o significado da realidade, ao mesmo tempo que conversam com os mortos.

Netflix, 12 anos

Um Beijo do Gordo

José Eugênio Soares, o inesquecível Jô Soares, morreu faz quase dois anos, mas há muito tempo faz parte do panteão de humoristas brasileiros reverenciados. O documentário em quatro episódios percorre a vida e a carreira do artista, relembrando seus personagens icônicos e conversando com seus colegas e amigos.

Globoplay, livre

Comida de Vó

O canal celebra os avós com episódios novos do programa de culinária apresentado por Dona Dirce, uma vovó influenciadora, com receitas e causos tipicamente mineiros.

GNT, 19h30, 10 anos

Especial Arte1

Nova temporada da série com grandes nomes das artes no Brasil e o legado que estão construindo. Na estreia, a Usina de Arte, um museu a céu aberto inaugurado em 2015 na zona da mata de Pernambuco e que tem obras de Flávio Cerqueira, Bené Fonteles, Juliana Notari, José Rufino e Marina Abramovic.

Arte1, 21h30, 10 anos

All The Way

Bryan Cranston interpreta Lyndon Johnson neste filme sobre o primeiro ano do presidente americano que assumiu o governo após o assassinato de John Kennedy. O país estava em ebulição com o movimento pelos direitos civis.

HBO Signature, 22h, 14 anos