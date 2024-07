Adele fará pausa na carreira para se dedicar a outros projetos artísticos

São Paulo

A cantora Adele anunciou que fará uma pausa na carreira de cantora para priorizar outras atividades artísticas. O anúncio foi feito durante uma entrevista em Munique, cidade alemã onde ela se apresentou.

"Quero uma grande pausa depois de tudo isto para fazer outras coisas criativas durante algum tempo."

A cantora britânica Adele em imagem de divulgação de seu álbum '30' - Simon Emmett/Divulgação

A cantora disse também que não tem planos para lançar um novo álbum, porque está sem inspiração. "Meu ‘tanque’ está completamente vazio agora." O último álbum da cantora é o "30", lançado há três anos.

Embora seja uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo, Adele disse sentir falta da vida antes da fama. "Tenho saudades de tudo antes de ser famosa, mas provavelmente o anonimato é o que mais me faz sentir falta."

No mês passado, Adele também virou notícia ao rebater um comentário homofóbico durante uma apresentação nos Estados Unidos.

A cantora, que estava no meio de uma apresentação do especial "Weekends With Adele", que acontece em um famoso teatro do local, decidiu defender a comunidade LGBTQIA+ após uma pessoa dizer que o "orgulho é uma droga".

"Você é estúpido? Não seja tão ridículo. Se você não tem nada de bom para dizer, cale a boca, certo?", esbravejou a dona do hit "Someone Like You" no vídeo, sendo aclamada e aplaudida pelo público.

Não é a primeira vez que Adele, que tem muitos fãs LGBTQ+, demonstra seu apoio à comunidade. No ano passado, ela celebrou o Mês do Orgulho usando um vestido preto deslumbrante com uma cauda de bandeira arco-íris.