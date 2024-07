Bob Esponja chega aos 25 anos longe de rótulo LGBT e atento ao meio ambiente

São Paulo

Vive num abacaxi e mora no mar há 25 anos. Tempo suficiente para que Bob Esponja Calça Quadrada e sua música-tema entrassem no imaginário coletivo e fizessem do personagem animado um dos mais populares e queridos da televisão.

Imagem de "Bob Esponja Calça Quadrada" para comemorar os 25 anos da série animada da Nickelodeon - Divulgação

Lançado em 1999, o porífero amarelo, que usa gravata e gosta de caçar águas-vivas, mantém há um quarto de século uma das séries infantis de maior audiência da televisão americana, com 14 temporadas e 300 episódios lançados, inspirando ainda jogos, atrações de parques temáticos, musical da Broadway e até um restaurante em São Paulo .

Neste ano, ao celebrar o marco com "Bob Esponja Calça Quadrada" ainda no ar pela Nickelodeon, o personagem mostra resiliência enquanto símbolo da televisão tradicional e rejeitando as mudanças que a ascensão do streaming trouxe à programação infantil.

A série, afinal, segue a receita da vasta coleção de episódios, cada um com começo, meio e fim. Assim, não é necessário vê-los em sequência, numa fórmula que medalhões da TV infantil, como Craig McCracken, da concorrente Cartoon Network, passaram a rejeitar quando foram trabalhar em plataformas de streaming.

"A estrutura do nosso programa não mudou, e não importa o que aconteça no mundo, nós podemos dar um jeito. E o jeito é manter o personagem divertido. É nossa meta porque isso caminha junto com a popularidade", diz Vincent Waller, um dos vários diretores, roteiristas, produtores e animadores que já passaram pela série.

Stephen Hillenburg, o animador e biólogo marinho que criou Bob Esponja, morreu em 2018, aos 57 anos, devido a complicações causadas por uma esclerose lateral amiotrófica. Waller e Marc Ceccarelli, outro produtor que herdou o personagem, tentam preservar seu legado, com uma 15ª temporada em desenvolvimento.

Mas nem com as mudanças nos hábitos de consumo o personagem em animação 2D ficou para trás. É verdade que a audiência caiu, num movimento que castiga toda a televisão por assinatura, mas a série tenta se manter atual de outras formas.

Passou a seguir, por exemplo, a cartilha de reciclagem que tomou conta do audiovisual, com dois programas derivados, "Kamp Koral" e "O Show do Patrick Estrela", ambos de 2021. Há ainda um novo filme, "A Missão de Sandy Bochechas", que chega justamente à Netflix, em animação 3D, no dia 2 de agosto.

Bob Esponja também tenta mostrar sintonia com os novos tempos por meio daquilo que diz. Ele é hoje uma figura importante para conscientizar crianças e adultos sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, em especial os oceanos. O tema já foi abordado em episódios, de forma sutil, e está presente em livros, clipes musicais e campanhas na internet.

"Stephen [Hillenburg] era um biólogo marinho, então esse é um tema importante. Eu diria que é a única mensagem da série, seja bom para o mundo. Mas não é algo que esfregamos na cara do público", diz Waller. "A série é puramente um veículo de comédia", completa Ceccarelli.

Assim, Bob Esponja talvez pareça, para alguns fãs, quadrado de outras formas. Tema controverso para o desenho, a sexualidade do personagem é questionada há anos, em especial porque sua relação com o melhor amigo, a estrela-do-mar Patrick, é bastante passional.

Questionado sobre o assunto, Hillenburg disse à Reuters, em 2005, que o considera "quase assexual" –no sentido de que sua sexualidade não importa, e não de encaixá-lo na última das letrinhas de LGBTQIA+.

Em 2020, em meio à onda de diversidade na televisão, uma publicação da Nickelodeon nas redes sociais comemorou o Mês do Orgulho com uma imagem de Bob Esponja pintado com as cores do arco-íris, retomando o debate.

Agora, com ventos mais conservadores soprando sobre os Estados Unidos, Waller e Ceccarelli novamente distanciam Bob Esponja da bandeira, dizendo que ele não se importa com a sua sexualidade, e que quer apenas ter amigos. "Ele será para sempre uma criança, um ser não sexual", diz Waller.

A criança de 25 anos celebra a nova idade se afastando de polêmicas e, também, com uma programação especial. Nesta quarta-feira (17), Bob Esponja e Patrick apresentam a premiação Kids’ Choice Awards. Ao longo do mês, a Nickelodeon ainda exibe conteúdo exclusivo e, na San Diego Comic Con, feira de cultura pop mais importante do mundo, terá um painel comemorativo.