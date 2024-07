Taylor Swift, Beyoncé e Billie Eilish lideram venda de álbuns no primeiro semestre

São Paulo

Taylor Swift, Beyoncé e Billie Eilish foram as artistas que mais venderam álbuns nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2024, de acordo com um levantamento da empresa Luminate. O mesmo relatório indicou que, dos dez álbuns mais vendidos até agora neste ano, três são de Taylor —se considerados apenas discos físicos, o número sobe para cinco.

A cantora Taylor Swift - Robyn Beck/AFP

Os dados levantados indicam que os artistas se beneficiam das diversas "variantes" de um mesmo álbum, como versões estendidas ou especiais. Entre os dez álbuns físicos mais vendidos nos Estados Unidos, a média é de sete variantes de discos de vinil, 13 de CDs e duas de fitas de videocassete.

"The Tortured Poets Department", o novo disco de Taylor Swift, vendeu nos Estados Unidos o que o ranking considera o equivalente a mais de 4,6 milhões de ábuns, a partir de uma conta que considera, além dos discos vendidos, a venda de músicas e o consumo por streaming. O valor corresponde a mais que o dobro do atingido pelo segundo lugar —"One Thing at a Time", de Morgan Wallen, que vendeu o equivalente a quase 1,8 milhão de álbuns.

"Stick Season", de Noah Kahan, "Cowboy Carter", de Beyoncé, e "SOS", de SZA, completam as cinco primeiras posições, de cima para baixo. Se isoladas a vendas de discos físicos, Taylor Swift, além da primeira posição, a quarta, com "1989 (Taylor's Version)", a quinta, com "Lover", a oitava, com "Folklore", e a décima, com "Midnights".

Em segundo lugar, está "Hit Me Hard and Soft", de Billie Eilish, seguido de "Cowboy Carter", de Beyoncé.

A pesquisa indicou ainda que a canção "Beautiful Things", de Benson Boone, foi a canção mais ouvida no consumo sob demanda, com mais e 1,4 bilhão de reproduções. Em seguida, aparecem "Lose Control", de Teddy Swims, "Cruel Summer", de Taylor Swift, "Greedy", de Tate McRae, e "Gata Only", de FloyyMenor e Cris Mj.