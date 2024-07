Japão impõe derrotas em série ao Brasil e vira principal algoz em Paris-2024

São Paulo

O Japão tem sido um senhor empecilho para o Brasil conseguir resultados melhores nas Olimpíadas de Paris-2024. Até agora, no duelo particular entre brasileiros e japoneses, o país asiático vence por 9 a 2.

Parte dos reveses diante de atletas do Japão foram bem dolorosos e impediram que o Brasil fosse ao pódio ou que melhorasse a posição. Até aqui, o país tem uma prata e dois bronzes. Já o Japão (também impulsionado pelas vitórias sobre brasileiros) liderava o quadro geral de medalhas nesta terça-feira (29) à noite com 6 ouros, 2 pratas e 4 bronzes.

Judô, principalmente, e skate são exemplos da prevalência japonesa ante os brasileiros.

Rafaela Silva (esq.) perde o bronze para a japonesa Haruka Funakubo nas Olimpíadas de Paris - Kim Kyung-Hoon - 29.jul.2024/Reuters

Nos tatames da arena do Campo de Marte, o estreante Willian Lima chegou à final da categoria até 66 kg no domingo (28). Teve pela frente o campeão olímpico Hifumi Abe. Perdeu por ippon, e o Brasil ficou sem o ouro.

Nesta segunda-feira, Rafaela Silva (até 57 kg), dona da medalha dourada nos Jogos do Rio-2016, encarou Haruka Funakubo, que venceu devido a uma punição à brasileira na etapa do "golden score" (ponto de ouro).

Teve combate no judô em que a superioridade japonesa mostrou-se flagrante. No sábado, Natasha Ferreira (até 48 kg) resistiu somente 45 segundos. Perdeu por imobilização para Natsumi Tsunoda, que depois ganharia o ouro.

No mesmo dia, Michel Augusto (até 60 kg), novato em Olimpíadas, perdeu na segunda luta, por excesso de punições. O rival? Ryuju Nagayama, japonês.

O japonês Ryuju Nagayama se impõe ao brasileiro Michel Augusto em combate do judô na categoria até 60 kg nas Olimpíadas de Paris - Jack Guez - 27.jul.2024/AFP

Na final do skate street, na praça da Concórdia, Rayssa Leal, 16, voltou ao pódio olímpico no domingo depois da prata em Tóquio-2020.

A Fadinha ficou desta vez com o bronze. Melhores que elas, duas teens do Japão: Coco Yoshizawa, 14, e Liz Akama, 15. Novamente, nada de ouro para o Brasil.

Rayssa comemorou a medalha, porém adiantou que pretende superar as japonesas (e outras adversárias) nas próximas Olimpíadas, em Los Angeles: "2028 vem o ouro".

Outro revés marcante do Brasil diante do Japão nestes Jogos aconteceu no futebol, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, no domingo.

Marta e companhia venciam por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando as japonesas fizeram dois gols em quatro minutos (um de pênalti, um em chute de longe que encobriu a goleira Lorena) e ganharam de virada.

O resultado passou a ameaçar a classificação do Brasil, que no jogo que encerra fase de grupos, na quarta-feira, enfrentará a Espanha, atual campeã mundial.

Nesta terça, a seleção feminina de rúgbi sete do Brasil encerrou sua campanha sem vitórias na fase classificatória de Paris-2024 levando uma goleada da equipe japonesa no Stade de France, em Saint-Denis: 39 a 12.

Honoka Tsutsumi supera marcação e soma pontos no rúgbi sete feminino; o Japão ganhou com facilidade do Brasil em Paris-2024 - Phil Noble/29.jul.2024/Reuters

Outro algoz de brasileiro emergiu das águas do Taiti (Polínésia Francesa), local da competição de surfe destas Olimpíadas.

Nas ondas gigantes de Teahupo’o, na tarde desta terça (horário brasileiro), o azarão Reo Inaba eliminou o bicampeão mundial Filipe Toledo, o Filipinho. O brasileiro ficou com a péssima nota de 2.46, contra um 6 do adversário.

No confronto Brasil x Japão em Paris, o Brasil ainda teve derrota de Ygor Coelho no badminton. Kodai Naraoka o superou por 2 sets a 0.

Em meio a tentas derrotas para o Japão, o Brasil teve dois êxitos nesta fase inicial das Olimpíadas.

Na etapa classificatória do vôlei de praia, Carol/Bárbara superaram Akiko/Ishii por 2 sets a 0. E o surfista Gabriel Medina eliminou nas oitavas de final Kanoa Igarashi, de quem havia perdido em Tóquio-2020.

A vitória de Medina foi especialmente importante, porque, em Tóquio-2020, foi o próprio Igarashi quem o venceu nas semifinais, tirando dele a chance de lutar pelo ouro.

Os próximos embates já agendados entre Brasil e Japão em Paris serão no rúgbi sete feminino, na disputa do nono lugar, quando o Brasil terá chance de revanche, e no vôlei feminino, pela fase de grupos.