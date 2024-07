Brasil fica sem medalhas, mas com bons presságios em dia olímpico intenso

São Paulo

No terceiro dia olímpico, o Brasil não subiu ao pódio. Foram dois "quases" em medalhas e algumas eliminações inesperadas, aliviados por bons presságios.

E não dá para negar: o dia teve disputas eletrizantes, como a final do skate street e as baterias brasileiras de surfe nas pesadas ondas do Taiti.

Rafaela Silva, judoca campeã olímpica no Rio-2016 e uma das favoritas ao pódio de 57 kg, chegou à disputa de bronze, mas foi eliminada pela japonesa Haruko Funakubo.

Ela foi desclassificada por mergulhar de cabeça no tatame, com uma regra criada recentemente, que foi aplicada após revisão de vídeo.

Antes disso, Rafa, a 4ª no ranking mundial, foi derrotada nas semifinais pela 3ª, a coreana Mimi Huh.

Rafaela Silva durante a luta contra Hakura Funakubo, do Japão - Li An/Li An/Xinhua

Também no judô, o medalhista de bronze em Tóquio-2020, Daniel Cargnin, foi eliminado ainda na estreia.

Skate street

No início da tarde, o skatista Kelvin Hoefler, prata no skate street em Tóquio-2020 e candidato a pódio, conseguiu se classificar à final, mas ficou na 6ª posição.

Importante pontuar: o brasileiro competiu com o braço machucado.

Kelvin Hoefler executa manobra nas classificatórias do skate street masculino em La Concorde - Mathilde Missioneiro/Mathilde Missioneiro/Folhapress

Felipe Gustavo e Giovanni Faria não classificaram à final, que foi de nível altíssimo: dos oito competidores, sete acertaram pelo menos uma manobra de nota maior que 90.

Yuto Horigome, o japonês medalhista de ouro, bateu o recorde de manobra do skate olímpico, com 97.08.

Surfe

Outro japonês trouxe uma má notícia para o surfe brasileiro: Reo Inaba eliminou o bicampeão mundial Filipe Toledo nas oitavas de final do surfe.

A disputa entre os dois foi morna, com pontuação baixa. Filipinho fez só 2.40, enquanto Inaba fechou com 6.00.

O brasileiro Filipe Toledo tenta um tubo no Taiti - Jerome Brouillet/Jerome Brouillet/AFP

Nas baterias seguintes, no entanto, o nível foi alto. Gabriel Medina deu show em Teahupo'o e quase cravou uma nota 10 (ficou no 9.90) com um tubo.

O surfista brasileiro foi campeão mundial pela primeira vez no Taiti e é especialista nas ondas gigantes que apareceram por lá hoje.

Além de uma vitória retumbante, foi uma revanche: Medina eliminou Kanoa Igarashi, seu algoz nas semifinais das Olimpíadas de Tóquio-2020.

A foto do dia: Medina salta depois de pegar a onda que lhe valeu 9.90 - JEROME BROUILLET/Jerome Brouillet/AFP

A classificação ainda serve como um pontinho no placar bastante desigual de 9 a 2 nas disputas brasileiras com o Japão nesta edição de Olimpíadas, em que os nipônicos sobram.

Chumbinho, que disputou a bateria seguinte à de Medina, protagonizou talvez a disputa mais interessante do dia.

Ele e o surfista marroquino Ramzi Boukhiam pegaram ondas absurdas e acabaram a apenas 30 décimos de diferença, com Chumbinho virando a disputa a cinco minutos do fim.

João Chianca, o Chumbinho, surfa um dos tubos absurdos do Taiti - Carlos Barria/Carlos Barria/Reuters

Infelizmente, Chumbinho vai pegar justamente Gabriel Medina nas quartas de final do surfe. Quartas, semis e a final serão todas realizadas amanhã, a princípio.

As oitavas femininas, no entanto, foram adiadas. O excesso de vento piorou as condições do mar, que já estava bravo. Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel competiriam hoje.

Boxe

A modalidade teve uma notícia ótima e outra ruim.

Vice-campeã olímpica nas Olimpíadas de Tóquio-2020, Bia Ferreira, 31, estreou com vitória nos Jogos de Paris-2024. Na Arena Paris Norte, a baiana derrotou Jajaira González, dos EUA, por 5 a 0, na decisão dos juízes.

A luta da categoria até 60 kg foi equilibrada, com troca aberta de socos no terceiro e último round. A boxeadora foi bem marrenta, deixando a guarda baixa e apelando nas esquivas. Na comemoração, dançou "São Amores", de Pabllo Vittar.

Bicampeã mundial (2019 e 2023), Bia é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil na França.

Bia Ferreira comemora a vitória tranquila contra Jajaira González - Mohd Rasfan/Mohd Rasfan/AFP

Por outro lado, o atual medalhista bronze olímpico Abner Teixeira foi eliminado pelo equatoriano Congo Chala, que venceu por 3 a 2, na decisão dos juízes.

O placar mostra como a luta foi equilibrada. No final do terceiro round, ambos os lutadores comemoraram.

Vôlei

A seleção brasileira feminina dominou e venceu o Quênia por 3 sets a 0. As parciais foram 25/14, 25/13 e 25/12.

Tênis

A brasileira Bia Haddad foi eliminada do simples no tênis. Ela perdeu por 2 sets a 0 para Schmiedlova, da Eslováquia. No primeiro set, a brasileira ficou atrás, finalizado em 6 a 4. O segundo, que selou a vitória da eslovaca, acabou com o mesmo placar.

Apesar de eliminada do simples, sua dupla com Luisa Stefani venceu na estreia.

A dupla de Thiagos superou a dupla de Alexanders.

Thiago Wild e Thiago Monteiro venceram dois sets por 6 a 4 e eliminaram os cazaques Aleksandr Nedovyesov e Alexander Bublik.

Rúgbi

A equipe brasileira perdeu a partida contra o Japão por 39 a 12, em mais um triunfo nipônico, na última partida do grupo C.

Mais tarde, no entanto, as Yaras venceram o Fiji por 28 a 22 na disputa do 9º ao 12º lugar, e amanhã terão direito a revanche contra as japonesas, ao meio-dia.

Esgrima

O brasileiro Guilherme Toldo foi derrotado no segundo período, no florete, categoria da esgrima. Ele perdeu por 15 a 7 para o chinês Mo Ziwei. Com isso, ele está eliminado da disputa em Paris.

Mountain bike

O brasileiro Ulan Galinski ficou na 21ª posição no mountain bike, na categoria cross-country masculino.

Ele foi o segundo melhor sul-americano na final, atrás somente do chileno Vidaurre Kossmann, que fechou na 11ª colocação.

Tênis de mesa

A boa notícia foi que o brasileiro Vitor Ishiy venceu o australiano Nicholas Lum no tênis de mesa. O placar do jogo foi 4 a 0 (11/7, 11/5, 11/7 e 11/6).

Por outro lado, a mesa tenista Bruna Takahashi não conseguiu superar a norte-americana Lily Zhang e caiu na disputa individual.

Eliminada também nas duplas mistas, Bruna volta às quadras na próxima segunda-feira (5), para a disputa de equipes femininas. O placar foi de 4 sets a 2 (11/8, 11/7, 9/11, 8/11, 11/8, 11/8, 4/2).

Natação

Cachorrão ficou de fora da final dos 800 m livre, terminando em 6º na sua bateria de classificação. O nadador abriu mão dos 200 m livre para competir nessa prova.

No sábado, ficou em 5º lugar nos 400 m livre e quase beliscou o pódio, a 26 centésimos de segundo dele.

Badminton

Juliana Vieira Viana venceu contra Happy Lo ao ganhar dois sets no Badminton.

Agora, a brasileira precisa que Lo vença a tailandesa Supanida Katekhong para avançar às oitavas de final. A partida acontece às 15h20 desta terça-feira (30).

As três fazem parte do grupo D e, por enquanto, a tailandesa, que já derrotou Viana, está à frente, com uma vitória e uma partida a disputar. Já a brasileira, com duas partidas jogadas, ganhou uma e perdeu a outra.

Happy Lo está em último, com uma derrota e uma partida a disputar.