Entenda por que Ivete Sangalo deixou o The Masked Singer Brasil

São Paulo

A cantora Ivete Sangalo não deve apresentar a próxima temporada do reality show The Masked Singer Brasil, na Globo, porque afirmou ter dificuldades em conciliar o trabalho na TV com outras responsabilidades.

Ivete Sangalo - Maurício Fidalgo - 28.jan.2024/

"A televisão é uma parte essencial da minha vida. Não consigo imaginar minha vida sem a comunicação e a interação com as pessoas e o público. No entanto, realmente estava ficando difícil conciliar tudo," disse ela, em entrevista à revista Quem.

Mas Ivete diz que pretende voltar à televisão, em um momento em que "essa dinâmica esteja mais bem estruturada". "A televisão é uma parte essencial da minha vida. Não consigo imaginar minha vida sem a comunicação e a interação com as pessoas e o público", disse.

Quem assume o lugar da cantora no reality é a apresentadora Eliana, recém-contratada pela Globo. Em uma postagem nas redes sociais, Ivete disse que "esse momento é merecido".