Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot encerram as Olimpíadas de Paris

Billie Eilish, Snoop Dogg e a banda Red Hot Chili Peppers estão entre as atrações previstas para a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris, que acontece neste domingo, às 14h, no horário de Brasília. A informação foi divulgada pelo portal americano Variety, que ouviu várias fontes próximas à organização do evento.

A cantora Billie Eilish - Mario Anzuoni/Reuters

Ainda segundo o portal, os artistas vão se apresentar a partir de Los Angeles, cidade que vai sediar os próximos Jogos, em uma mistura de apresentação ao vivo e pré-gravada. A organização dessas performances foi coordenada em parceria com o produtor Ben Winston, que produziu edições do Grammy Awards e o especial "Adele: One Night Only", de 2021.

A Variety afirmou ter descoberto o local onde as apresentações acontecerão em Los Angeles, mas optou por não revelá-lo ao público. Fontes ouvidas pelo veículo disseram que as preocupações com a segurança do evento estão redobradas após adolescentes serem pegos planejando realizar um ataque terrorista a um show de Taylor Swift em Viena, e divulgar antecipadamente o espaço poderia oferecer riscos aos artistas e às outras pessoas presentes.