'Como Vender a Lua' e série com Jeff Goldblum: o que ver na TV e no streaming quinta

São Paulo

Em "Como Vender a Lua", a marqueteira Kelly Jones é contratada para aprimorar a imagem da Nasa com o público. Para isso, precisa chegar a um acordo com o diretor de lançamento da Apollo 11, Cole Davis, que coordena o histórico pouso na Lua. Quando a Casa Branca determina que a missão é muito importante para falhar, Kelly precisa encenar um pouso falso como plano B. Greg Berlanti dirige o filme estrelado por Scarlett Johansson e Channing Tatum.

Lojas digitais, 12 anos

Channing Tatum e Scarlett Johansson em cena do filme 'Como Vender a Lua' - Divulgação

Kaos

Zeus é um homem carismático, complicado, cruel e em crise de meia-idade. Sua mulher, Hera, tem seu poder e liberdade ameaçados por sua paranoia crescente, quando ele vê uma ruga na testa e começa a achar que sua queda está próxima. Na nova série de Charlie Covell, estrelada por Jeff Goldblum e Janet McTeer, a mitologia grega é fonte de humor.

Netflix, 16 anos

Eric Dowdle: O Mundo É um Quebra-Cabeça

Eric Dowdle é um artista que transforma suas pinturas em quebra-cabeças de milhares de peças. Nesta série documental, ele viaja por diferentes cidades americanas em busca de experiências e visuais que o inspirem e eventualmente virem um "puzzle".

Max, 10 anos

Ambiente de Música

Nova temporada do podcast com os "profissionais da opinião" do Choque de Cultura. Eles discutem os "nepo babies" do Brasil, analisando a vida e a carreira de personalidades como Wanessa Camargo, Fiuk e Diogo Nogueira com humor.

Plataformas de áudio, livre

Viagem das Garotas

Ryan, Sasha, Lisa e Dina são amigas de longa data que decidem participar de um festival de cultura negra na cidade americana de Nova Orleans. Quando chegam, elas voltam a ser jovens inconsequentes e bem desinibidas.

Telecine Pipoca, 19h45, 14 anos

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Quando a descoberta de um artefato antigo liberta uma força do mal, os Caça-Fantasmas originais e os novos precisam unir suas forças para salvar o planeta da ameaça.

HBO, 23h, 12 anos