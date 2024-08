São Paulo

Além Desse Futuro Onde Disponível nas plataformas digitais

Disponível nas plataformas digitais Autoria Fagner

Fagner Gravadora Universal Music

Acaba de sair "Além Desse Futuro", 38º disco da carreira de Raimundo Fagner e seu primeiro trabalho de músicas inéditas desde "Pássaro Urbano", lançado há dez anos. Mas que ninguém pense que o cantor e compositor cearense passou a última década parado: nesse tempo, ele lançou quatro discos, incluindo uma ode à seresta ("Serenata", 2020), um trabalho com versões de forrós de Luiz Gonzaga gravados em dueto com Elba Ramalho ("Festa", 2021), um lindo disco com Renato Teixeira ("Naturezas", 2022) e um tributo a Belchior ("Meu Parceiro Belchior", 2022).

O cantor e compositor Fagner - Jorge Bispo/Divulgação

"Além Desse Futuro" é um disco conciso —oito músicas em pouco mais de 33 minutos— em que Fagner faz uma radiografia de sua vida na última década, homenageando amigos e parceiros que se foram e reafirmando relações criativas com colaboradores antigos, como Fausto Nilo e Zeca Baleiro, e novos, como Jorge Vercillo e Toninho Geraes.

A faixa-título, uma balada plangente, abre o disco e é uma parceria com o poeta cearense Fausto Nilo, que trabalha com Fagner há meio século: "Se eu vejo a luz do teu olhar / desejo tudo e mais além / E posso até dizer que sei, ó meu amor / em que tempo esse futuro passará".

"Noites do Leblon" é mais animada, uma baladona pop, composta em parceria e cantada em dueto com Zeca Baleiro, que abre com uma guitarra que lembra o Fagner pop de "Deslizes" e tem um refrão para cantar junto: "Todas as canções que fiz, fiz por amor / compositor da vida / mesmo que pareça ser banal / é o sal do amor que irá curar nossa ferida".

Depois é a vez da autobiográfica "Filho Meu", escrita com Caio Sílvio , autor de grandes sucessos de Fagner, como "Noturno (Coração Alado)" e "Pequenino Cão". A música é uma cantiga-tributo ao filho Bruno Tocantins, que Fagner descobriu em 2006, quando Bruno tinha 32 anos. A paternidade tardia presenteou Fagner com dois netos, Arthur e Clara, e a música deixa evidente a felicidade que a descoberta deles causou ao compositor: "Dias de verão / Vão te surpreender / A vida é mesmo pra valer (...) / Dias sim dias não / A luz virá da escuridão / Faça o bem, siga a sua intuição / Pois dentro de você / No coração há um lugar / Que mal algum pode alcançar".

Outro destaque do novo disco é uma versão de Fagner para "Onde Deus Possa Me Ouvir", do compositor mineiro Vander Lee (1966 - 2016). Em 2022, o cearense fez um show-tributo a Vander Lee em Belo Horizonte. Sobre a gravação da música, Fagner declarou: "É uma justa homenagem a um dos artistas mais talentosos da nossa música, que nos deixou tão cedo. Tive a oportunidade de conviver com ele, ainda que por pouco tempo, mas fiquei lhe devendo a gravação desse hino, que falou tão fundo ao meu coração, assim como a tantos brasileiros".

O novo disco não apenas reaviva antigas parcerias, mas inaugura duas novas colaborações. A primeira é com a dupla Toninho Geraes e Chico Alves na romântica "Ponta de Punhal" (a canção conta com um solo de guitarra de Cristiano Pinho, músico que gravou e acompanhou Fagner por três décadas e morreu, aos 59 anos, em julho de 2024).

A segunda parceria nova é com Jorge Vercillo no reggae "Amigo de Copo", outra canção que fala sobre finitude e ecoa particularmente forte depois da partida de Cristiano Pinho: "Vejo o tempo escorrendo nesse copo em minhas mãos / sou igual a um garimpeiro / decantando areia em vão (...) Aguardente em meu deserto / oceano em solidão / meus amigos vão morrendo / e esse copo em minhas mãos".