'Only Murders in the Building' e Flordelis: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

A série "Only Murders in the Building" se tornou uma porta de entrada para grandes atores exercitarem suas veias cômicas, como Meryl Streep e Jane Lynch.

Cena da série 'Only Murders in the Building' - Divulgação

As duas estão de volta na quarta temporada, que ainda tem participações de Eugene Levy, Zach Galifianakis e Eva Longoria, nos papéis de Charles, Oliver e Mabel em um filme hollywoodiano sobre o podcast. Já no edifício Arconia, o trio verdadeiro investiga o assassinato da amiga de Charles, Sazz.

Disney+, 16 anos

Fúria Primitiva

Usando uma máscara de gorila, o jovem Kid ganha dinheiro apanhando todas as noites num clube de luta clandestino. Até que a raiva acumulada por anos explode. História de redenção inspirada na lenda do deus hindu Hanuman e protagonizada por Dev Patel.

Prime Video, 14 anos

Domingão com Huck

Na volta da "Batalha do Lip Sync", Luciano Huck comanda um embate entre duas loiras, Xuxa e Angélica, que vão se enfrentar dublando uma canção popular e montando um megashow. Com caracterização, figurino, e até balé à disposição, o objetivo é se divertir e conquistar o público.

TV Globo, 18h10, livre

Flordelis – Em Nome da Mãe

Minissérie sobre a ex-deputada, pastora e mãe que foi a acusada e condenada de matar o seu marido Anderson do Carmo há cinco anos. Depois do assassinato, as filmagens acompanharam Flordelis por mais de um ano, mostrando a sua cassação e a sua prisão.

ID, 21h15, 14 anos

Trama Fantasma

Nos anos 1950, um estilista obsessivo veste atrizes e a realeza britânica. Até que ele conhece a garçonete Alma, que vira sua musa, em uma intensa relação. Filme dirigido por Paul Thomas Anderson, protagonizado por Daniel Day-Lewis.

Telecine Cult, 22h, 12 anos

Canal Livre

O entrevistado é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que vai falar de investimentos no setor portuário, ações do governo para baratear as passagens aéreas, concessões e parcerias público-privadas e os efeitos disso tudo na infraestrutura do país.

Band, 23h30, livre