Jenna Ortega saiu do X após ver imagens pornográficas do seu corpo criadas por IA

A atriz Jenna Ortega disse que abandonou a sua conta no X, antigo Twitter, após ver imagens pornográficas de quando era criança feitas com inteligência artificial. Em entrevista ao The New York Times no sábado (24), a atriz afirmou que a experiência foi assustadora.

A atriz Jenna Ortega - Aude Guerrucci/Reuters

"Foi nojento e me fez sentir mal. Me deixou desconfortável. De qualquer forma, foi por isso que eu apaguei", disse ao jornal americano.

Ortega, que está em turnê de divulgação do filme "Beetlejuice 2", de Tim Burton, começou a carreira aos 9 anos de idade. Ela contou que sempre recebia imagens de cunho sexual no Twitter.

"Uma das primeiras mensagens que recebi, quando tinha 12 anos, foi uma foto não desejada de genitais de um homem. E isso foi só o começo", afirmou.

Ela disse ainda que foi encorajada a usar a rede para cultivar a sua própria imagem, mas há cerca de três anos desistiu da plataforma.