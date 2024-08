Boni detalha como Silvio Santos, dono do SBT, ajudou a TV Globo em São Paulo

São Paulo

Em entrevista à Folha por ocasião do lançamento de mais um capítulo de sua autobiografia, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, lembrou como Silvio Santos, morto aos 93 anos neste sábado, ajudou a TV Globo.

Boni disse que Silvio emprestou dinheiro para a Globo quando a emissora comprou o canal 5, a antiga TV Paulista, na década de 1960, em São Paulo. "Silvio me ajudou financeiramente. Nós conseguimos levar o canal em São Paulo para o primeiro lugar em um ano, mas no começo, até chegar o dinheiro da TV Globo do Rio, demorava, e Silvio é que nos emprestava dinheiro para a folha de pagamentos. Durante alguns meses ele fez isso. Depois, quando assumimos a liderança também em São Paulo, não precisou mais."

Silvio Santos no Troféu Imprensa, em 1973 - Erasmo de Souza/Divulgação

Boni disse ainda que Silvio levava o elenco das novelas da Globo para se apresentar em seu programa, fazendo propaganda para a concorrência. Décadas depois, o dono do SBT faria o mesmo com a Netflix, que engatinhava no Brasil.

Em 2015, em entrevista à Rede TV!, declarou: "Eu não assisto nem Gugu, nem Ratinho. Gosto de ver Netflix". No mesmo ano, em seu programa, ele recomendou a série "The Bible": "Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter". "A mensalidade é R$ 18,90, creio eu", prosseguiu, antes de concluir, pedindo aos donos da Netflix que lhe dessem um desconto. Acabou ganhando uma assinatura vitalícia.