Globo exibe 'Globo Repórter' e Domingão com Huck especiais de Silvio Santos

São Paulo

A TV Globo alterou sua programação para homenagear Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado, aos 93 anos, após ficar internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi broncopneumonia.

Silvio Santos - VANESSA CARVALHO/VANESSA CARVALHO/BPP

Após "Renascer", a Globo exibirá um Globo Repórter especial sobre a vida do apresentador, que estava previsto para dezembro, mês de aniversário de Silvio. Assim, Globo Esporte, Sessão de Sábado e Edição Especial foram cancelados. Depois, Estrela da Casa e Altas Horas entram no ar.

No domingo, o Domingão com Huck também terá uma edição especial para homenagear Silvio. O quadro Batalha do Lip Sync, com Xuxa e Angélica, foi adiado. O Fantástico, no domingo à noite, também fará a cobertura da repercussão da morte do apresentador.