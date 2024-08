'Jamaica Abaixo de Zero' ainda é perfeitamente agradável

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Vou ser sincera: não há muito em que o meu cérebro esteja conseguindo prestar atenção na televisão que não sejam as Olimpíadas. A expulsão da soberana Marta no jogo da quarta-feira (31) estragou meu humor pelas 12 horas seguintes, e a única solução que encontrei foi assistir ao clássico de Jon Turtletaub "Jamaica Abaixo de Zero".



O filme conta a história real (pero no mucho) da equipe jamaicana de bobsled em sua primeira participação nas Olimpíadas de Inverno de 1988, em Calgary (Canadá). A parte real é que o país caribenho mandou quatro representantes àqueles Jogos, e o filme usa até imagens da emissora NBC do acidente em que os atletas se envolveram. O resto, basicamente, é invenção.

Detalhe do pôster brasileiro do filme 'Jamaica Abaixo de Zero', de 1993 - Divulgação

Turteltaub disse em entrevistas nos últimos anos que a história foi "refinada para fazer um filme melhor", já que a versão inicial do roteiro era um drama sobre a ascensão dos quatro rapazes das favelas de Kingston às pistas olímpicas.



Deu certo. O resultado é um típico filme da Disney, doce e engraçado, sem grandes nuances e com um arco narrativo claro, que somou surpreendentes US$ 155 milhões nas bilheterias mundiais, o equivalente hoje a US$ 337 milhões (mais do que "Twisters" fez até agora).



Dá e sobra se a intenção é continuar numa vibe olímpica!

"Cool Runnings" (1993). Disney+, 98 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Mulheres de Azul"

Inspirada em uma história real, acompanha quatro mulheres que se juntam à primeira força policial feminina do México. O que inicialmente parece uma novidade progressista logo se revela a elas como uma jogada de marketing para distrair o público da existência de um perigoso serial killer.

"Las Azules". AppleTV+. Uma temporada, dez episódios. Os dois primeiros já estão no ar, os demais estreiam semanalmente, às quartas.

"Manual de Assassinato para Boas Garotas"

Cinco anos após o assassinato da estudante Andie Bell, Pip Fitz-Amobi (Emma Myers, de "Wandinha") não está convencida de que o culpado é mesmo Sal Singh, o namorado da vítima, e está decidida a provar isso. Até onde vai a conspiração que o colocou atrás das grades? Baseado em um best-seller de Holly Jackson.

"A Good Girl’s Guide to Murder". Netflix, seis episódios.

"Instinto Materno"

A relação entre duas mulheres, melhores amigas e vizinhas, muda drasticamente após o filho de uma delas morrer um acidente. Com Anne Hathaway e Jessica Chastain.

"Mothers’ Instinct". Telecine, 94 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Top Gun: Maverick" (2022)

A sequência que ninguém sabia que queria do sucesso voador de Tony Scott, agora com Tom Cruise ladeado por Glen Powell e uma nova leva de homens sarados tentando impedir um inimigo sem nome de obter armas nucleares. Indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado.

Disponível na Netflix até 21.ago, 131 min.