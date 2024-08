Jovem larga All Star em um museu de Nova York e tênis é confundido com obra

São Paulo

Um visitante anônimo do Museu Guggenheim, em Nova York, resolveu retirar um dos pés de seu All Star surrado e largá-lo num canto do espaço expositivo, conquistando a atenção de outros frequentadores, que pararam para observar e fotografar o que parecem acreditar ser uma obra de arte ao estilo da "A Fonte" de Marcel Duchamp.

A pessoa responsável pela instalação e seus acompanhantes, todos trajando tênis semelhantes, gravaram o episódio e publicaram o vídeo no TikTok através do perfil smth_tok, entretendo os internautas. Alguns deles assumiram um tom mais crítico. "Arte moderna é onde até um tênis perdido se torna uma obra de arte instantânea", um usuário disse.

Cena de vídeo viral de tênis que foi confundido com obra de arte - Reprodução

"Se você já esteve no Guggenheim em Nova York, você vai entender como é desorientador caminhar por aquela espiral, e isso se torna completamente razoável", respondeu outro.

Há, no entanto, quem optou por um caminho mais leve. "Não é uma exposição de verdade até o Just Stop Oil espirrar laranja", escreveu um internauta, em referência aos atos ativistas que têm atacado obras de arte com produtos alimentícios. A Folha procurou o rapaz que publicou o vídeo viral, que não respondeu até o momento.