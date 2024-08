Lula diz que morte de Silvio Santos deixa vazio e marca fim de uma era no Brasil

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lamentou a morte de Silvio Santos, a quem descreveu como a maior personalidade da história da televisão brasileira. O apresentador tinha 93 anos e estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Lula diz que a morte do dono do SBT marca o fim de uma era na comunicação do país. "Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país", escreveu Lula em sua rede social.

O presidente Lula durante evento no Palácio do Planalto

Lula lembra na sua postagem a trajetória de Silvio, que começou a carreira como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de comunicação, e acrescenta que o apresentador era o "rosto e a voz dos domingos" de milhões de brasileiros, em referência aos programas que apresentava.

"Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas colegas de trabalho, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Com seu talento e carisma, lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo", escreveu o presidente.

"Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. Sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil", completou.

Silvio Santos morreu às 4h50 da madrugada deste sábado, aos 93 anos. A causa da morte foi broncopneumonia. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT em nota publicada nas redes sociais.

"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar serão para sempre lembrados com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações."

Jair Bolsonaro lamenta

Também por meio de sua rede social, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou a morte de Silvio Santos, acrescentando que o comunicador era um exemplo de alegria e empreendedorismo.

"Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil. Meus sentimentos a familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda", escreveu Bolsonaro.