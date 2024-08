Novo romance de Tatiana Salem Levy é tema do Clube de Leitura Folha

São Paulo

O novo livro de Tatiana Salem Levy, autora do aclamado "Vista Chinesa", será o tema do encontro de agosto do Clube de Leitura Folha. "Melhor Não Contar" narra a jornada de enfrentamento de uma mulher contra o seu assediador, que rouba sua inocência ainda na infância.

A escritora Tatiana Salem Levy, que lança 'Melhor Não Contar' - Julia Seloti/Divulgação

Na cena que abre o romance, uma menina de dez anos que brinca na piscina sem a parte de cima do biquíni é desenhada pelo padrasto, que enfatiza seus mamilos. O homem voltaria a assediar a protagonista anos depois.

De inspiração autobiográfica, o romance é também um mergulho na história das mulheres que rodeiam a menina. Ao conhecê-las mais de perto, a protagonista repensa a própria história e dissipa a dúvida que sempre a assombrou —se era melhor manter tudo em silêncio.

O Clube de Leitura Folha é mediado pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã. Os encontros são virtuais e acontecem na última quarta-feira de cada mês, às 20h.

Para participar do encontro em 26 de junho, é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.