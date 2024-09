Conheça a história do prêmio 'Super Emmy', que foi descartado nos anos 1970

The New York Times

Cinquenta anos atrás, o Emmy Awards implementou uma mudança considerada um desastre e rapidamente eliminada.

Para a cerimônia de 1974, a Television Academy criou um "Super Emmy" que colocava os vencedores das categorias de comédia e drama em confronto. Por exemplo, a estrela de "M.A.S.H" Alan Alda levou para casa dois prêmios naquele ano: um de melhor ator de comédia e um segundo em um confronto direto com Telly Savalas, que já havia ganhado o prêmio de melhor ator principal em drama por "Kojak".

O objetivo declarado era simplificar a cerimônia televisionada —as honras das categorias eram entregues antes da transmissão e apenas os Super Emmys eram concedidos no ar. Mas Alda e sua colega vencedora Mary Tyler Moore se juntaram a críticos como John J. O'Connor do The New York Times em criticar o truque, e os organizadores recuaram.

No entanto, meio século e um ambiente televisivo reformulado depois, o Super Emmy, aquele estranho visitante dos anos 1970, pode ser uma daquelas ideias ruins que finalmente chegou a sua hora.

Não que o Emmy esteja procurando prolongar o show, que será transmitido no domingo pela ABC. Ao contrário do Oscar, o prêmio mais prestigioso da TV permanece rigidamente dentro do tempo previsto, então adicionar uma categoria provavelmente exigiria retirar outra da transmissão principal.

Mas um Super Emmy faria mais do que simplesmente adicionar um toque de emoção estilo "Highlander" —"Pode haver apenas um!"— a uma transmissão geralmente previsível. Também reconheceria a diluição das fronteiras nas designações categóricas da TV, o que muitas vezes torna difícil diferenciar entre drama, comédia e séries limitadas.

Nos últimos anos, a categoria de comédia em particular tem sido vagamente definida, com concorrentes que cumprem o mandato da academia de honrar a excelência sem se parecer muito com os jogadores tradicionais como "The Mary Tyler Moore Show". (Moore conquistou sua vitória no Super Emmy ao superar Michael Learned do drama familiar "The Waltons".)

Pegue "The Bear", a atual principal comédia do Emmy e favorita para manter essa coroa. Mesmo os admiradores mais fervorosos da série da FX sobre um chef de Chicago e seus colaboradores excêntricos provavelmente concordariam que a cozinha não oferece muitos momentos engraçados. "Barry", a série ocasionalmente brutal da HBO sobre um matador de aluguel transformado em ator, também provocou sua parcela de coçar a cabeça na votação de comédia.

Por outro lado, muitos dramas populares, como o favorito do Emmy da HBO "Succession", proporcionam muitas risadas e humor negro. E isso não é novo na era moderna da TV de prestígio, como observa o criador de "Sopranos", David Chase, no documentário da HBO "Wise Guy: David Chase and The Sopranos". Citando as situações absurdas criadas em torno do personagem Paulie Walnuts, interpretado por Tony Sirico, Chase diz ao seu entrevistador: "Eu realmente não sei se era um drama ou uma comédia." Embora "The Bear" seja talvez o concorrente mais debatido em termos de sua categorização, não é o único encaixe desconfortável entre as indicações deste ano.

"Shogun", a ampla adaptação da FX do romance de James Clavell sobre o Japão feudal, foi originalmente considerada uma série limitada. Essa é a categoria na qual a versão de 1980, estrelada por Richard Chamberlain, competiu (e venceu). O show se tornou um sucesso tão grande, no entanto, que a FX optou por encomendar temporadas adicionais baseadas no personagem Lord Toranaga (interpretado por Hiroyuki Sanada), mudando "Shogun" para a competição de drama e abrindo o campo das séries limitadas.

Parte do problema tem a ver com a latitude que o Emmy concede aos produtores para determinar a categoria na qual submeter seu programa, uma ciência imprecisa que também envolve estratégia e a política dos prêmios.

Esse padrão foi estabelecido em 1999, quando "Ally McBeal" se tornou a primeira série de uma hora a vencer o Emmy de melhor comédia. Foi colocada nessa categoria em parte para não ter que competir com "The Practice", outro programa do mesmo produtor, David E. Kelley. Naquele ano, Kelley conseguiu um feito duplo, levando para casa os principais prêmios de série para ambos.

Outra mudança envolve um ambiente de streaming onde os programas não precisam se encaixar perfeitamente nos horários nobres, como faziam quando as principais redes dominavam o cenário, então um episódio de "The Bear" ou "Ted Lasso" pode durar tanto quanto um de "Succession" ou "The Crown".

Cinquenta anos atrás, o Super Emmy parecia gratuito até mesmo para os participantes. Hoje, um prêmio único simplesmente imitaria o que outras organizações já fazem ao misturar diferentes gêneros de TV em uma grande cesta.

A Television Critics Association, por exemplo, reconhece um "programa do ano" ("Shogun" sendo o último vencedor), enquanto a lista anual dos 10 melhores do American Film Institute agrupa dramas, comédias e séries limitadas, encontrando espaço até mesmo no ano passado para um híbrido de comédia não roteirizada, "Jury Duty".Admitidamente, adicionar outra camada ao processo de premiação não apenas cria uma oportunidade de ganhar, mas também para que outra pessoa, bem, não ganhe. Como a Variety observou, enquanto Alda e Moore surgiram como homenageados duplos em 1974, "Savalas e Learned de alguma forma foram vencedores e perdedores simultâneos do Emmy", celebrados na votação de drama, mas relegados ao status de vice-campeões para o Super Emmy.

No quadro geral, no entanto, esses problemas podem ser descartados como problemas de alta classe. Além disso, agora vivemos na era da TV de reality show, onde apenas uma pessoa triunfa em "Survivor" ou "Big Brother", e ninguém está lá para fazer amigos. Quanto a outros prêmios importantes, os Oscars ungem um melhor filme e os Grammys um álbum do ano sem desagradar ninguém. (OK, talvez um pouco.)

Dado tudo isso, destacar um melhor programa, independentemente do gênero, parece menos um vestígio do passado do que uma ideia muito atual. Com "O Senhor dos Anéis" agora fazendo parte do firmamento da TV graças à suntuosa série da Amazon, talvez seja hora de emprestar outro conceito de J.R.R. Tolkien: Um prêmio para governá-los a todos.