Nana Caymmi volta a ser internada em razão de uma arritmia cardíaca

Nana Caymmi foi internada na UTI da Casa de São José, no Rio de Janeiro, em função de uma arritmia cardíaca. A cantora está no hospital desde o dia 26 agosto e foi transferida para o centro de tratamento intensivo, o CTI, no último dia 5. Segundo a sua assessoria, ela está bem e em breve estará em casa.

A cantora Nana Caymmi - Reprodução

Nos últimos meses, Nana foi internada três vezes. A primeira internação aconteceu em 26 de julho, para o tratamento de arritmia cardíaca. Na ocasião, Nana permaneceu no hospital durante 18 dias. Em 17 de agosto, ela teve que retornar ao hospital e recebeu alta poucos dias depois, no dia 22 do mesmo mês.

Nana Caymmi tem 83 anos e é considerada uma das melhores intérpretes da música nacional, dona de uma voz incomparável.