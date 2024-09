Governo do Reino Unido vai investigar 'preço dinâmico' de shows do Oasis

Londres (Inglaterra) | Reuters

O governo britânico anunciou que vai investigar a variação dos preços dos ingressos de shows da banda Oasis vendidos em sites oficiais após fãs que buscavam comprar entradas para shows da banda no próximo ano enfrentarem custos exorbitantes no último fim de semana.

A banda Oasis - Reprodução/@oasis

A ministra da Cultura, Lisa Nandy, disse que é "deprimente ver preços extremamente inflacionados" em sites operados por revendedores autorizados, o que, segundo ela, excluiria alguns fãs dos shows.

O governo incluirá questões sobre a transparência e o uso do chamado preço dinâmico —que aumenta os custos quando a demanda é alta— em uma revisão já planejada das vendas de ingressos e da proteção dos consumidores, disse ela.

"Trabalhando com artistas, indústria e fãs, podemos criar um sistema mais justo que acabe com a praga dos cambistas, revendas abusivas e garanta ingressos a preços justos", disse Nandy em um comunicado no final do domingo.

Outra ministra do governo, Lucy Powell, que é líder da Câmara dos Comuns, disse à BBC que comprou dois ingressos por 350 libras cada, ou quase R$ 2.600, de um revendedor oficial, mais que o dobro do valor original.

A Oasis anunciou 17 shows no Reino Unido e na Irlanda, com o primeiro previsto para acontecer em Cardiff, em julho de 2025, seguido por Manchester —onde a banda foi formada em 1991— Londres, Edimburgo e Dublin.

Todos os ingressos no Reino Unido foram vendidos em cerca de 10 horas no sábado, após fãs passarem o dia em filas online.