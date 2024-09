Roda Viva com Pablo Marçal e comédia argentina: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

No feriado que simboliza o fim do verão no Hemisfério Norte - a primeira segunda-feira de setembro -, os americanos têm o costume de fazer piqueniques e acompanhar um concurso em que dois homens tentam comer o máximo de cachorros-quentes no menor tempo possível.

Imagem de 'Até a Última Salsicha: Chestnut x Kobayashi' - Divulgação

Este ano, a Netflix vai mostrar a tradicional competição ao vivo direto de Las Vegas em "Até a Última Salsicha: Chestnut x Kobayashi"

Netflix, 16h, 10 anos

Eu Não Sou Tudo O Que Eu Quero Ser

O documentário "Eu Não Sou Tudo O Que Eu Quero Ser", sobre a fotógrafa tcheca Libuše Jarcovjáková - apelidada de "Nan Goldin da Tchecoslováquia" -, é feito só de fotos e anotações de seus diários.

Narra sua busca por liberdade depois da Primavera de Praga, em 1968, numa jornada que a leva primeiro para Berlim Ocidental, depois para Tóquio no final dos anos 1970 e de volta a Praga em 1992. Sempre com sua câmera fotográfica.

Filmicca, 14 anos

Irmãs de Sorte

Depois da morte do pai, duas irmãs que não se conheciam descobrem que ele deixou um apartamento, em um bairro elegante de Buenos Aires, com três milhões de euros escondidos em uma parede falsa. Não demora até as duas virarem fugitivas da polícia e da máfia. Comédia produzida na Argentina.

Netflix, 12 anos

Lisa Frankenstein

A solitária Lisa está no último ano letivo em uma escola nova tentando se adaptar. Um dia ela acidentalmente reanima um cadáver vitoriano, o mantém em segredo da família e dos colegas até o dia que os dois embarcam em uma jornada violenta em busca da felicidade. Um filme escrito por Diablo Cody.

Prime Video, 16 anos

As Aventuras de Robinson Crusoé

A história clássica de um homem que é arrastado para uma ilha deserta após um naufrágio. Os produtores do filme queriam que o diretor, Luis Buñuel, escalasse Orson Welles para o papel título, mas Buñuel recusou a ideia, dizendo que Welles era muito barulhento e muito gordo.

Belas Artes à la Carte, 14 anos

Aquarela do Brasil

Maria Fernanda Cândido interpreta uma cantora do interior do Rio de Janeiro, Isa Galvão, vivendo um triângulo amoroso durante a era dourada do rádio, nos anos 1940. Escrita por Lauro Cesar Muniz, a minissérie foi ao ar no ano 2000 e tem ainda no elenco, Edson Celulari e Thiago Lacerda.

Globoplay, livre

O Assunto

A jornalista Natuza Nery comemora os cinco anos do podcast com um especial ao vivo, na TV e no YouTube, entrevistando o diretor da empresa de pesquisas Quaest, Felipe Nunes, que vai falar sobre as novas projeções eleitorais.

GloboNews e YouTube, 8h45, livre

Dance Moms: Os Melhores Bafões

Uma compilação de grandes confusões que aconteceram durante os mais de duzentos episódios da competição de dança liderada pela superexigente instrutora Abby Lee Miller. No episódio de estreia, os confrontos são tão épicos que até a polícia tem de intervir.

Lifetime, 18h25, 12 anos

Roda Viva

O empresário e influenciador goiano Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, é o entrevistado da semana. Ele tem sido criticado por seus adversários e é alvo de ações na Justiça Eleitoral por causa da postura agressiva e da divulgação de fake news.

TV Cultura, 22h, livre

Senhores do Crime

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen e Naomi Watts no filme sobre uma enfermeira que busca a família de uma mãe que morreu no parto e se depara com uma rede clandestina de tráfico sexual comandada pela máfia russa.

TCM, 0h, 16 anos