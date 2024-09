Saiba como assistir ao Emmy 2024 e veja os indicados da premiação

São Paulo

O Emmy Awards 2024 acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos, e premia as melhores produções feitas para a televisão do ano. O Emmy 2024 começa às 21h e poderá ser assistido tanto pelo canal da TNT Brasil, através da televisão a cabo, quanto pelo serviço de streaming Max, para os assinantes. O pré-show, com direito ao tapete vermelho, tem seu início às 20h15.



Os atores Eugene Levy e Dan Levy serão os anfitriões da 76ª entrega dos Emmys. A dupla de pai e filho é vencedora de edições passadas do prêmio por sua atuação na série de comédia "Schitt's Creek".

A estatueta do Emmy na 74ª edição, em 2022 - Chris Delmas/AFP

No Brasil, o pré-show será apresentado por Ana Furtado, ao lado da atriz Fabiola Ribeiro, convidada especial das transmissões nesse ano. Quem faz as entrevistas diretamente do Peacock Theatre é a apresentadora Carol Ribeiro. A partir das 21h, Ana apresenta a premiação ao lado da comentarista Aline Diniz.

Entre os destaques da premiação, a série dramática "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", da Disney+, lidera os indicados com um total de 25 indicações, incluindo a categoria de melhor série dramática. Produzida pelo canal FX e também disponível na Disney+, a série de comédia "O Urso" segue logo atrás, com 23 indicações, incluindo a categoria de melhor série de comédia.

Embora não seja a casa da produção mais indicada, a Netflix, por sua vez, acumula um total de 107 indicações entre as suas produções indicadas, com destaque para a minissérie policial "Bebê Rena", que entre as 11 indicações concorre ao prêmio de melhor minissérie. A HBO e a MAX, por sua vez, receberam 91 indicações, com destaque para as 19 indicações da minissérie "True Detective: Terra Noturna" e 17 para a série de comédia, "Hacks".

Veja a seguir a lista dos nomes que se juntam a Eugene Levy e Dan Levy para conduzir a cerimônia.

Christine Baranski

Kathy Bates

Meredith Baxter

Candice Bergen

Gael Garcia Bernal

Matt Bomer

Zach Braff

Connie Britton

Nicola Coughlan

Billy Crystal

Viola Davis

Giancarlo Esposito

Colin Farrell

Jesse Tyler Ferguson

Lily Gladstone

Selena Gomez

Dulé Hill

Ron Howard

Brendan Hunt

Joshua Jackson

Allison Janney

Don Johnson

Mindy Kaling

Jimmy Kimmel

Padma Lakshmi

Greta Lee

John Leguizamo

George Lopez

Diego Luna

Jane Lynch

Steve Martin

Nava Mau

Reba McEntire

Janel Moloney

Ebon Moss-Bachrach

Niecy Nash-Betts

Taylor Zakhar Perez

Mekhi Phifer

Melissa Peterman

Da’Vine Joy Randolph

Sam Richardson

Maya Rudolph

Richard Schiff

Martin Sheen

Martin Short

Jean Smart

Jimmy Smits

Antony Starr

Gina Torres

Dick Van Dyke

Susan Kelechi Watson

Damon Wayans

Kristen Wiig

Henry Winkler

Bowen Yang

Steven Yeun

Caeleb Dressel

Ilona Maher

Veja a seguir a lista completa dos indicados ao Emmy 2024.

Série dramática

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" (Disney)

"A Idade Dourada" (HBO)

"The Crown" (Netflix)

"Fallout" (Amazon)

"The Morning Show" (Apple)

"Sr. & Sra. Smith" (Amazon)

"Slow Horses" (Apple)

"O Problema dos 3 Corpos" (Netflix)

Ator em série dramática

Hiroyuki Sanada, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Dominic West, "The Crown"

Walton Goggins, "Fallout"

Donald Glover, "Sr. & Sra. Smith"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Idris Elba, "Sequestro no Ar"

Atriz em série dramática

Anna Sawai, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Imelda Staunton, "The Crown"

Carrie Coon, "A Idade Dourada"

Maya Erskine, "Sr. & Sra. Smith"

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"

Ator coadjuvante em série dramática

Tadanobu Asano, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Mark Duplass, "The Morning Show"

Jon Hamm, "The Morning Show"

Takehiro Hira, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Jack Lowden, "Slot Horses"

Jonathan Pryce, "The Crown"

Atriz coadjuvante em série dramática

Nicole Beharie, "The Morning Show"

Greta Lee, "The Morning Show"

Elizabeth Debicki, "The Crown"

Lesley Manville, "The Crown"

Christine Baranski, "A Idade Dourada"

Karen Pittman, "The Morning Show"

Holland Taylor, "The Morning Show"

Série de comédia

"Abbott Elementary" (Disney)

"Hacks" (HBO)

"O Urso" (Disney)

"Segura a Onda" (HBO)

"Only Murders in the Building" (Disney)

"Reservation Dogs" (Disney)

"Palm Royale" (Apple)

"O que Fazemos nas Sombras" (Disney)

Ator em série de comédia

Larry David, "Segura a Onda"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "O Urso"

Matt Berry, "O Que Fazemos nas Sombras"

D'Pharaoh Woon-A-Tai, "Reservation Dogs"

Atriz em série de comédia

Jean Smart, "Hacks"

Ayo Edebiri, "O Urso"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Kristen Wiig, "Palm Royale"

Maya Rudolph, "Fortuna"

Ator coadjuvante em série de comédia

Ebon Moss-Bachrach, "O Urso"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Paul W. Downs, "Hacks"

Lionel Boyce, "O Urso"

Paul Rudd, "Only Murders in the Building"

Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Atriz coadjuvante em série de comédia

Carol Burnett, "Palm Royale"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Meryl Streep, "Only Murders in the Building"

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Liza Colón-Zayas, "O Urso"

Minissérie

"Bebê Rena" (Netflix)

"Ripley" (Netflix)

"Fargo" (Disney)

"True Detective: Terra Noturna" (HBO)

"Uma Questão de Química" (Apple)

Filme para TV

"A Grande Entrevista" (Netflix)

"O Último Caso do Sr. Monk" (Peacock/Universal)

"Quiz Lady" (Hulu/Disney)

"Vermelho, Branco e Sangue Azul" (Amazon)

"A Batalha do Biscoito Pop-Tart" (Netflix)

Ator em minissérie ou filme para TV

Jon Hamm, "Fargo"

Andrew Scott, "Ripley"

Richard Gadd, "Bebê Rena"

Tom Hollander, "Feud: Capote vs. the Swans"

Matt Bomer, "Companheiros de Viagem"

Atriz em minissérie ou filme para TV

Brie Larson, "Uma Questão de Química"

Juno Temple, "Fargo"

Jodie Foster, "True Detective: Terra Noturna"

Naomi Watts, "Feud: Capote vs. the Swans"

Sofía Vergara, "Griselda"

Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Robert Downey Jr., "O Simpatizante"

Lewis Pullman, "Uma Questão de Química"

Jonathan Bailey, "Companheiros de Viagem"

Tom Goodman-Hill, "Bebê Rena"

Treat Williams, "Feud: Capote vs. the Swans"

John Hawkes, "True Detective: Terra Noturna"

Lamorne Morris, "Fargo"

Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Jessica Gunning, "Bebê Rena"

Nava Mau, "Bebê Rena"

Kali Reis, "True Detective: Terra Noturna"

Lily Gladstone, "Under the Bridge"

Dakota Fanning, "Ripley"

Aja Naomi King, "Uma Questão de Química"

Diane Lane, "Feud: Capote vs. the Swans"

Programa de competição

The Amazing Race (CBS/Paramount)

RuPaul’s Drag Race (VH1/Paramount)

Top Chef (Bravo/Universal)

The Traitors (Peacock/Universal)

The Voice (NBC/Universal)

Talk show