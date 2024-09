Nunca tentei evitar o clichê, diz Lynn Painter, mãe de 5 que é best-seller entre jovens

São Paulo

"Eu só quero escrever livros cheios de esperança e alegria, que tragam conforto para as pessoas", afirma a americana Lynn Painter, autora que volta à Bienal do Livro de São Paulo agora depois de ter estado no evento do Rio de Janeiro, no ano passado.

Lynn Painter, autora de romances para adultos e jovens adultos, se tornou best-seller com seu primeiro lançamento, 'Melhor do que nos Filmes' - Jackson Okun/Divulgação

Ela integra um elenco amplo de atrações internacionais para o público jovem no evento, lista que também inclui Jeff Kinney, autor de "Diário de um Banana", Hwang Bo-Reum, de "Bem-vindos à Livraria Hyunam-Dong", e Hayley Kiyoko, cantora que escreveu "Girls Like Girls: Uma História de Amor entre Garotas".

Painter visita o país entre os lançamentos de seu livro "Apostando no Amor", que saiu em agosto pela Intrínseca, e "Não É Como nos Filmes", que será publicado em novembro. Este último é a continuação do best-seller "Melhor do que nos Filmes" e considerado pela autora o melhor livro que já escreveu.

Leitora voraz, Painter começou a se arriscar na literatura faz pouco tempo, já casada e mãe de cinco filhos. Foi sua irmã que sugeriu que ela começasse a escrever. Seguindo o conselho, voltou para a universidade, escreveu alguns textos que considera vergonhosos e trabalha com isso em tempo integral.

"Melhor do que nos Filmes" foi seu primeiro livro e virou um sucesso em comunidades virtuais de leitores. "Quando o livro foi lançado, em 2021, ele foi bem, mas começou a ganhar popularidade depois que alguns youtubers e booktokers começaram a comentar a respeito", conta a autora, em entrevista por vídeo.

Como forma de homenagem à sua comunidade de leitores, a protagonista do novo livro "Apostando no Amor" tem um perfil no Instagram dedicado a livros.

Painter escreve o tipo de história que gosta de ler e ver nas telas –embora hoje não leia mais romances adolescentes para não influenciar sua escrita. "Quero que ler o meu livro tenha a mesma sensação de assistir a uma comédia romântica, nessas histórias existe um acordo de que vai haver um final feliz."

"Nunca tentei evitar o clichê, eu mergulho neles", afirma a autora. "As fórmulas usadas e reusadas em romances são ótimos recursos para o leitor que já sabe o que quer."

Em "Melhor do que nos Filmes", Painter usa a estrutura "de inimigos para amantes", em que dois personagens começam o livro se odiando mas vão se apaixonando ao longo da história; já em "Apostando no Amor", ela narra um "namoro de mentira", em que os protagonistas fingem estar em um relacionamento até que o faz-de-conta se torna realidade.

Apesar de amar os clichês dos romances, ela é contra os estereótipos do gênero. "Sinto que quando as pessoas dizem que romances são ‘de má qualidade’ ou ‘sem conteúdo’ há muito sexismo", diz Painter. "Isso acontece porque muitos são escritos pela perspectiva de uma mulher."

Em "Apostando no Amor", o leitor tem acesso ao ponto de vista dos dois protagonistas, uma menina e um menino. A autora conta que escreveu o livro inteiro pela perspectiva da mocinha Bailey, mas depois sentiu que Charlie estava parecendo um "idiota desagradável" e incluiu seu ângulo na narrativa.

Além do sucesso de seus romances para jovens, a autora também escreve livros para adultos, com trechos mais picantes. "Não me proíbo de escrever nada só por ser um livro jovem, eu sou totalmente a favor da positividade sexual se isso funcionar na história. Só que não se encaixa muito nos romances que escrevo."

A autora tem quatro livros para sair no ano que vem nos Estados Unidos. Seus próximos projetos incluem dois romances adultos, mais um "namoro de mentira" para adolescentes e o seu primeiro infantojuvenil, no gênero realismo mágico.

Conviver com a filha de oito anos ajudou Painter a escrever para o público mais jovem. "Aproveito os benefícios de estar cercada por todos esses adolescentes e seus amigos. Absorvo a linguagem deles, o jeito como se comportam", conta a autora de 53 anos, com filhos de idades entre oito e 29.

"Quando escrevi 'Melhor do que nos Filmes', um dos meus filhos estava no último ano do ensino médio, e metade dos amigos do Wes [o protagonista] são baseados nos amigos dele, que estavam sempre por perto sendo barulhentos."