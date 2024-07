O livro "Como Enfrentar o Ódio", do influenciador Felipe Neto, já é a maior pré-venda da história da Companhia das Letras, mesmo faltando quase dois meses para o lançamento na primeira semana de setembro.

Felipe Neto posa em caixão para homenagear Machado de Assis, em divulgação de seu novo clube do livro - Divulgação/Divulgação

Foram comprados mais de 10 mil exemplares, superando o recorde anterior de "A Geração Ansiosa", do psicólogo Jonathan Haidt, que chegou agora às livrarias. Para ter uma base de comparação, "Corte de Chamas Prateadas", aguardada sequência do maior fenômeno de fantasia jovem da Galera Record, a americana Sarah J. Maas, vendeu 50 mil cópias antes de sair.

"Esse resultado histórico foi uma surpresa para ele e para nós", diz Camila Berto, uma das editoras que trabalharam o livro. "Mas reflete a grandeza do Felipe nas redes, sua base de fãs muito engajada por uma relação construída durante mais de dez anos."

Ela ressalta que o livro, com reflexões do empresário de 36 anos sobre sua trajetória, não se volta só a quem é seu seguidor fiel. "Ao falar de política e eleições ativamente, ao se engajar contra o gabinete do ódio, ele acessou discussões e públicos que não tinham contato com ele. Virou um formador de opinião para além do nicho."

Se a quantidade de seguidores de Neto nas redes sociais —em torno de 17 milhões no X, no Instagram e no TikTok— já faz uma parte do trabalho, a estratégia de divulgação da Companhia foi calibrada como um canhão, até para compensar o alto investimento no leilão acirrado que arrematou os direitos da obra.

Além da pré-venda padrão nas redes de livrarias, a editora oferece na Amazon brindes como uma bandeira personalizada, acesso a uma live exclusiva com o autor e um mês grátis do clube do livro que Neto está prestes a inaugurar.

Por meio de fotos e vídeos produzidos com espalhafato, ele tem criado burburinho em torno desse clube de leitura, desvinculado da Companhia, que será lançado ainda esse mês com o objetivo declarado de formar leitores.

A página já reúne 160 mil seguidores no Instagram —e há potencial de espelhar casos de celebridades estrangeiras capazes de mudar a trajetória comercial de um livro, como a atriz Reese Witherspoon e a cantora Dua Lipa.

Afinal, quem está na internet há algum tempo sabe como postagens quase inofensivas do influenciador acabam pautando o debate público —basta lembrar quando Neto disse que ler Machado de Assis na adolescência era "um desserviço das escolas" ou quando criticou os altos preços dos livros. Agora, ele parece modular, de forma mais deliberada, sua influência no mercado editorial.

A capa da versão em livro da Cobogó para a peça 'As Lágrimas Amargas de Petra von Kant', de Rainer Werner Fassbinder, usa uma fotografia de Bete Coelho e Lindsay Castro Lima na montagem da Companhia BR116 - Luiza Ananias/Divulgação

ACREDITAR A lista de melhores livros do século do jornal The New York Times mobilizou rodinhas literárias na última semana, até porque muitos daqueles livros foram editados no Brasil. E, ainda este ano, a editora Valentina vai trazer mais um: o romance "The Great Believers", de Rebecca Makkai, ficou na 64ª posição e sai em dezembro, contando duas histórias paralelas que iluminam diferentes momentos da epidemia do vírus HIV.

TENDÊNCIA A argentina Betina González tem colhido elogios com o ensaio sobre escrita criativa "A Obrigação de Ser Genial" —que já esgotou e está sendo reimpresso— e sua editora, a Bazar do Tempo, já contratou um livro de ficção dela para 2025. "Olimpia" narra a história de um casal que toca a vida junto com os animais que ele usa em suas experiências científicas.

SORRISO NEGRO A WMF Martins Fontes vai publicar em setembro um novo livro de bell hooks, "Funk sem Cortes", em que a autora dialoga com o também crítico cultural negro Stuart Hall. É o terceiro livro dela na editora, depois de "Irmãs do Inhame" e "Ensinando a Transgredir - A Educação como Prática de Liberdade", lançado em 2013, que terá nova edição em breve.

SONHO MEU E a Faro anuncia para setembro um dos livros infantojuvenis recentes mais elogiados no Reino Unido, "Impossible Creatures", de Katherine Rundell. À la J.K, Rowling e Philip Pullman, ela conta a história de um jovem que tropeça numa rota secreta para um universo mágico. O romance já vendeu 250 mil cópias na terra da rainha —ou melhor, do rei.