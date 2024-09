Live exclusiva para assinantes discute resultados do Datafolha

São Paulo

A Folha realiza nesta quinta-feira (5), às 16h, mais uma live exclusiva para assinantes com os resultados da nova pesquisa Datafolha sobre a disputa para prefeituras.



Participam do debate e analisam os números a diretora do Datafolha, Luciana Chong, e os colunistas Bruno Boghossian e Mônica Bergamo.



A pesquisa anterior, publicada em 22 de agosto, mostrou que o influenciador Pablo Marçal (PRTB) cresceu sete pontos em duas semanas e empatou na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Ele marcou 21%, no mesmo patamar do deputado Guilherme Boulos (PSOL), que oscilou de 22% para 23%, e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que foi de 23% para 19%.



Marçal ultrapassou numericamente o prefeito de SP e deixou para trás o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que também havia registrado 14% e agora está com 10%. O influenciador subiu no espaço do recuo de Nunes e do tucano.



A live, exclusiva para assinantes, também trará resultados da pesquisa no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. O link para a transmissão estará disponível neste mesmo texto na hora do evento.