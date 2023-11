Autor de 'Diário de Um Banana' fala de popularidade e ensina a desenhar o Greg

São Paulo

Já são 16 anos tentando ser popular, mas Greg Heffley não desiste nunca. O protagonista da série "Diário de um Banana" estrela atualmente o livro de número 18, que chegou às livrarias há pouco mais de uma semana e se chama "Diário de um Banana: Cabeça-Oca". Spoiler: ele ainda não é uma unanimidade como gostaria.

Seu criador, o escritor e desenhista Jeff Kinney, deu entrevista à Folhinha e disse que mesmo depois de tanto tempo nunca lhe faltam temas para novos livros da coleção, porque sempre há alguma parte da infância sobre a qual ainda não escreveu. O novo livro, por exemplo, mostra a escola de Greg correndo o risco de fechar.

Greg, o protagonista de 'Diário de Um Banana' - Divulgação

Jeff falou na conversa sobre a (microscópica) popularidade de Greg (nos livros, né, já que na vida real ele é um grande sucesso, traduzido em 28 idiomas). Para o autor, isso de ser popular é algo "muito superficial", que não deveria importar tanto. "Acho que as crianças aceitam mais umas às outras hoje em dia em comparação a quando eu era pequeno. Elas respeitam as diferenças", disse.

Jeff contou que está ansioso para vir ao Brasil, e que espera que isso aconteça em 2024. Leia as respostas dele abaixo.



Você pode ensinar seus fãs brasileiros a desenhar Greg, poderia nos dar algumas dicas?

Claro! Eu sempre começo pelos olhos, porque isso me diz o tamanho da cabeça. Então, desenho o nariz, depois a cabeça e depois o cabelo. E o corpo do Greg é curvado, como uma banana!

E você também pode dar a eles dicas sobre autoconfiança, que talvez Greg tenha te contado nesses últimos anos?

Acho importante desenvolver um talento primeiro e depois desenvolver a confiança com base em suas habilidades. Trabalhei em meus livros e personagens por oito anos antes de compartilhá-los com alguém

Por que Greg é um banana?

Para mim, "banana" significa duas coisas: fisicamente fraco e sem poderes. Greg é um garoto magro e fraco que também não tem muito controle sobre sua vida. Os adultos em sua vida é que estão no controle.

Ele foi inspirado em alguém que você conhece?

Sim, Greg e os membros da sua família são uma versão distorcida e engraçada de mim e dos membros da minha família. Tudo foi distorcido para a ficção e o humor, mas a essência está lá.

Greg é um personagem com falhas e gosto que ele continue assim. Eu também tinha muitas imperfeições quando era criança. Talvez isso faça parte da graça, as crianças podem se ver no Greg.

Por que ele ainda está tentando ser popular, mesmo depois de tantos livros e fracassos?

Acredito que o Greg vê a popularidade como uma forma de conquistar poder e liberdade para ele. Mas é óbvio que isso nunca rola. É como se fosse uma lição para as crianças, mostrando que desistir não é uma opção. Você precisa seguir seus sonhos.

Capa do livro 'Diário de um Banana - Cabeça-Oca', de Jeff Kinney - Divulgação

Aliás, por que você acha que ele não consegue ser popular? O problema é com ele ou com os outros?

Acho que o problema está com Greg… Ele é a fonte da maioria de seus próprios problemas.

E por que ele é uma criança tão incompreendida?

Acho que Greg é muito imperfeito e, por isso, a gente não precisa ter pena dele. Só que eu diria que ele é mais ignorado do que incompreendido.

Ilustração de 'Diário de Um Banana', de Jeff Kinney - Divulgação

Quando você desenhou Greg pela primeira vez, em 1998, você achava que podia fazer sucesso?

Eu diria que sonhava me tornar um cartunista famoso, tipo um rockstar. Mas esses sonhos pareciam ser só isso mesmo: sonhos. Fiquei chocado e surpreso com o sucesso da série "Diário de um Banana". Tudo que aconteceu desde o momento da primeira publicação já ultrapassou muito além do que minha imaginação poderia criar. Eu achava que tinha uma boa ideia que valia a pena ser publicada, mas todos os anos as pessoas publicam muitos e muitos livros. Então, eu me sinto incrivelmente sortudo.

Como você se sentiu quando viu Greg virar um best-seller?

Foi incrível. Eu me lembro da minha esposa e eu pulando na cama do meu filho em nossa casinha, e batendo nossas cabeças no teto.

E como você acha que Greg se sentiria sabendo que ele é um grande sucesso no mundo todo e não o perdedor que ele pensa que é?

Acho que essa é a parte divertida, o Greg quer ser famoso. E ele ficaria bravo sabendo que outra pessoa está ficando famosa no lugar dele.

Diário de um Banana - Cabeça-Oca Preço R$ 59,90 (224 páginas)

R$ 59,90 (224 páginas) Autoria Jeff Kinney

Jeff Kinney Editora VR Editora

