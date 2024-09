Oasis e o negócio milionário por trás das voltas de grandes bandas

BBC News Brasil

O primeiro sinal de que a guerra entre Noel e Liam Gallagher estava chegando perto do fim veio em uma entrevista no mês passado.

Falando sobre o som do Oasis, Noel disse ao jornalista John Robb: "É difícil de explicar - quando eu cantava uma música, ela soava bem, quando [Liam] cantava, ela soava ótima".

Noel fez elogios a Liam no mês passado, o primeiro sinal de que poderia haver uma reconciliação - Getty Images

O elogio público de Noel a seu irmão depois de 16 anos de xingamentos chamou a atenção. Mas ainda assim, poucos esperavam que poucos dias depois a banda - que terminou nesta mesma semana em 2009 - anunciaria algo dramático: a sua volta.

Uma histeria em manchetes e posts de mídias sociais começou, um clima que não se via em torno do Oasis no Reino Unido desde os dois lendários shows da banda em Knebworth em 1996.

E agora começou a corrida por ingressos para os shows de retorno da banda.

Mas por que se reunir agora?

Há diversos motivos por trás da decisão - e os incentivos financeiros certamente são um deles.

R$ 360 milhões para cada um?

"Um acordo teria sido firmado anteriormente pelos promotores de eventos, e eu ouvi números circulando de que cada um dos irmãos Gallagher levaria 50 milhões de libras (cerca de R$ 368 milhões)", disse Jonathan Dean, jornalista do Sunday Times que foi o primeiro a noticiar a turnê de volta da banda.

A estimativa dos 50 milhões de libras foi feita pela universidade Birmingham City com base nas primeiras 14 datas da tour.

"Eu acho que provavelmente é verdade, ingressos para shows são mais caros do que eles costumavam ser."

Mas ele diz que é difícil estimar com maior precisão até que se saiba exatamente quantos shows farão parte da turnê.

"Eles estão chamando de uma tour mundial, mas até o momento não passa de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Não vai para o resto da Europa, para os Estados Unidos, então eu acho que qualquer [estimativa de] lucro é completamente incerta até que saibamos o quão grande será essa tour.

Mural em Manchester com os irmãos Gallagher - EPA

A universidade Birmingham City estima que as datas anunciadas até agora podem gerar receitas de £ 400 milhões (quase R$ 3 bilhões) em ingressos e outros serviços.

Só para termos de comparação, a turnê Progress Live da banda Take That arrecadou cerca de £ 140 milhões (R$ 1 bilhão).

O show das Spice Girls de 2019 - sem Victoria Beckham - fez com que o site da Ticketmaster, que vende ingressos, saísse do ar. A tour de 13 shows arrecadou 60 milhões de libras (R$ 440 milhões).

Mas bandas - incluindo o Oasis - também devem estar interessadas no seu legado, e não apenas em seus extratos bancários.

Quando o Blur tocou em Wembley no ano passado, as duas apresentações foram um sucesso de crítica.

Faturando com a briga de irmãos

Para alguns, a repentina trégua dos Gallagher depois de anos de insultos pesados pode lembrar um pouco a cínica volta dos Sex Pistols, em 1996. O cantor John Lydon reconheceu na época que os integrantes da banda ainda se odiavam, mas que encontraram uma causa comum que os unia: "o seu dinheiro".

Apesar de o "dinheiro ser o rei", diz Robin Murray, editor da revista Clash, o momento da volta do Oasis é "algo bastante natural".

Ele lembra que os dois Gallagher acabaram de completar seus compromissos atuais de suas carreiras solo. "Há um pouco de verdade em dizer que se trata simplesmente de duas pessoas com uma ligação em particular que estão no lugar certo na hora certa", diz Murray.

Dean lembra que os Gallagher "já são homens muito ricos", portanto deve haver outros motivos para a volta. E a sua longa rivalidade, com legado em comum e ligações familiares, ajudou a reunir a banda, sugere a terapeuta de música Katerina Georgiou.

As carreiras solo dos dois Gallaghers é bem-sucedida. Mas a estrela de Liam cresceu mais nos últimos anos. "Os irmãos se estimulam de uma forma maravilhosa e sempre houve essa excitação com a competição", diz Georgiou.

"É claro que ver Liam esgotar ingressos em Knebworth e fazer uma tour do "Definitely Maybe" sozinho terá aumentado a pressão sob Noel, e vice-versa, já que o afastamento de Noel em relação a Liam obrigou Liam a se provar para seu irmão."

Abba conseguiu ser bem-sucedido em seu retorno sem nem mesmo precisar fazer shows - Getty Images

A dupla vai se beneficiar de mudanças na indústria fonográfica que aconteceram nos últimos anos. Não existia streaming no auge do Oasis, algo que ajudou o seu som a chegar nas novas gerações.

Carl Smith, editor da Official Charts Company, disse que "a durabilidade do material do Oasis transcende gerações e ainda faz sucesso na era do streaming".Dean, do Sunday Times, concorda. Ele diz que a música do Oasis ainda é acessível.

"O que o Oasis faz é tão simples, e eu não no mau sentido. São músicas de escapismo e de sair e fazer coisas próprias e estar livre das chatices da vida cotidiana e do trabalho, mas feito de uma forma simples, um pouco estridente, e para se cantar junto."

Antes da volta da banda ser anunciada, o Spotify disse que o streaming de músicas do Oasis aumentou em 160% no mundo todo, só por conta dos boatos.

Depois do anúncio, houve uma nova enxurrada de streamings, com três dos discos do Oasis chegando aos Top 5 na sexta-feira. O disco de maiores sucessos teve aumento de 332% na procura.

Muitos fãs novos do Oasis são mulheres - e conquistar fãs novos é fundamental para o sucesso financeiro na indústria.

A popularidade de Liam está ajudando a levar a música do Oasis para novas gerações. Na semana passada, aos 51 anos, ele foi uma das atrações principais do festival de Reading, um dos preferidos de alunos do ensino médio no Reino Unido.

Os riscos das voltas

Apesar da tentação de se promover reuniões, as coisas podem dar errado. Jennifer Lopez precisou cancelar sua tour de verão por causa de pouca venda de ingressos. O jornalista musical Michael Cragg, autor de um livro sobre o pop dos anos 1990 e 2000, disse que ela havia "inundado o mercado" com vários projetos para o Netflix, relegando sua música a um papel secundário.

A volta inesperada dos contemporâneos do Oasis de Manchester - os Stone Roses - depois de um hiato de 20 anos, foi um exemplo de promessas exageradas e entregas decepcionantes. Os shows foram recebidos com muito entusiasmo, mas novos singles decepcionaram e a banda acabou não produzindo um esperado novo disco.

A volta do Oasis vem conseguindo evitar essas armadilhas até agora, diz a editora de música do Independent, Roisin O'Connor.

Até o momento, a banda não prometeu mundos e fundos - eles estão só avaliando a reação ao anúncio da tour, que já foi uma surpresa para muitos.

"Não há sinal de que eles planejem divulgar novas músicas, o que significa que não existe o risco de desapontar os fãs com material que não seja igual ao dos primeiros discos", diz O'Connor. Mas isso não significa que não há riscos.

Oasis em 1996: Paul 'Bonehead' Arthurs, Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul McGuigan e Alan White - Getty Images

Existe o risco para a reputação do Oasis de banda da classe trabalhadora. Se a tour se provar cara demais ou inacessível a alguns lugares, a imagem da banda pode ficar abalada.

Os ingressos para ver o show do Oasis de pé custam cerca de 150 libras (R$ 1,1 mil), mas pacotes premium chegam a custar 506 libras (R$ 3,7 mil). Alguns sites não oficiais de revenda de ingressos chegam a cobrar 6 mil libras (R$ 44 mil), mas a banda anunciou que esses bilhetes serão cancelados.

Durante a venda no sábado, o sistema de preço dinâmico do site Ticketmaster - que reajusta preços conforme a demanda - chegou a cobrar 355 libras (R$ 2,6 mil) mais taxas - muito acima das 135 libras (R$ 1 mil) listados inicialmente.

Ingressos para o show do Oasis em Knebworth em 1996 custavam 22 libras (R$ 160) - mas isso não leva em consideração a inflação e a nova era de preços de shows, em que eles são mais segmentados.

As discussões sobre preços e a alta demanda por ingressos também levantaram questões sobre reservas.

Alguns fãs mais antigos da banda sentem que não deveriam estar concorrendo por ingressos com pessoas que sequer eram nascidas quando o Oasis estourou. Mas outros dizem que a música não pertence a ninguém - ela pertence a todos que queiram curti-la.

Última chance de ver o Oasis?

O impacto cultural dos shows de 2025 deverá ser enorme, sugerindo que o Oasis já "marcou sua presença no próximo verão", diz Dean.

O fato de a banda ter descartado tocar no festival de Glastonbury no próximo ano deve aumentar ainda mais a demanda por ingressos para a sua tour. O recado aos fãs é que esses shows serão a única oportunidade de vê-los tocar.

A possibilidade de ser a última oportunidade também aumenta o apelo dos shows. "Eu acho que isso será visto como o mais recente - ou possivelmente o último - capítulo na história do Oasis", diz O'Connor.

"Um momento de catarse para fãs que queiram algum tipo de encerramento ou uma chance para ver a banda pela última vez, e com sorte uma reparação da relação entre Noel e Liam depois de todos esse anos. Depois disso, quem sabe."

* Steven McIntosh colaborou.