O dia em que George Clooney e eu viramos manchete no Festival de Veneza

Veneza (Itália)

"Nunca falei sobre esse assunto antes, vou falar uma única vez", disse George Clooney, sério, me olhando nos olhos. George Clooney. Sério. Me olhando nos olhos.



A sala de entrevistas coletivas do Festival de Cinema de Veneza estava lotada, tinha gente de pé e parecia ter mais fotógrafos do que em todas as outras de que participei desde que cheguei aqui. Ouvi dizer que tinha gente acampada na porta do cinema onde a première do filme acontece, esta noite, depois da estreia de "Ainda Estou Aqui", o filme de Walter Salles que está na competição oficial.

Ator George Clooney no Festival de Veneza - ALBERTO PIZZOLI/AFP

"Lobos" é uma comédia produzida pela Plan B, de Brad Pitt, e que une os dois amigos pela primeira vez desde "Queime Depois de Ler", outra comédia –incrível, aliás– de 2008, dirigida pelos irmãos Coen, e que tem estreia prevista para o dia 11 de outubro no Brasil, no Apple TV.

Mas minha pergunta era mesmo séria, e não tinha nada a ver com o filme. Eu queria saber qual impacto ele acreditava que tinha causado quando publicou um artigo de opinião no jornal New York Times, no último dia 10 de julho, em que pedia que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistisse da candidatura à reeleição, o que realmente acabou acontecendo pouco depois.

Estava nervosa quando peguei o microfone, mas fiz como tinha visto os colegas fazerem antes de mim: me apresentei e disse ter uma pergunta para ele, George. Imediatamente fui acometida por uma dúvida excruciante, que me deixou paralisada por alguns segundos. Não lembrava se os outros jornalistas se referiam a eles pelo nome ou pelo sobrenome.

Enquanto eu quase congelava por dentro, arrependida por não ter chamado ele de mr. Clooney, esqueci a formulação em inglês da frase que tinha ensaiado em silêncio tantas vezes antes. Então dei uma embromada até me lembrar, dizendo estarmos em uma sala cheia de jornalistas, e que imaginava que essa dúvida estivesse na cabeça de todo mundo. E que ele, que é filho de um jornalista, não devia ter a ilusão de sair de uma entrevista coletiva sem falar desse assunto.

Talvez percebendo minha aflição, mr. Clooney fez uma piada para quebrar o gelo. "Já sei, você quer saber se eu sou mais bonitão ao vivo do que nas telas". Mas focou em mim, sorrindo, gentil, como se quisesse me dar uma ajuda para fazer a pergunta que ele já devia até saber qual era. Então eu fiz.

"Brava! Brava!", gritou uma jornalista italiana sentada umas duas fileiras à minha frente. Alguns jornalistas aplaudiram minha ousadia. Não sabia que fazer pergunta em entrevista era uma ousadia, mas, enfim, agradeci.

George, então, ficou sério e disse a frase replicada mundo afora: "A pessoa que deve ser aplaudida é o presidente, que fez a coisa mais altruísta que um presidente americano fez desde George Washington". E acrescentou: "A única coisa que vai ser lembrada pela história é esse gesto. Veja, é muito difícil abrir mão do poder —sabemos disso, vimos isso em todo o mundo— e para alguém dizer que acha que há um caminho melhor a seguir, todo o crédito vai para ele. E essa é realmente a verdade... Estou muito orgulhoso de onde estamos no estado do mundo agora."

Thank you, George. Ou será mr. Clooney?