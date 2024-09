Sergio Mendes inaugurou a primeira loja da marca KFC no Brasil, em 1974

São Paulo

Sergio Mendes, músico que teve a sua morte anunciada nesta sexta-feira (6), foi um dos responsáveis pela abertura da primeira loja da Kentucky Fried Chicken no Brasil, em 1974. Mendes já era consagrado nos EUA desde os anos 1960, quando resolveu investir na rede especializada em frango frito.

Mendes se tornou acionista da franquia de fast-food quando a ideia ainda era muito distante da realidade brasileira, e investiu em um plano que envolvia mais 300 lojas do KFC no Brasil. O músico compartilhou essa história em uma entrevista ao Jornal da Tarde, um dia após a abertura da primeira loja, que aconteceu na Rua Augusta.

O pianista e arranjador Sergio Mendes posa para fotosno Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em 2006 - Luciana Whitaker/Folhapress

Segundo ele, o maior desafio que teriam que enfrentar seria "a mania do brasileiro de querer comer carne de boi", mas se dizia otimista com relação ao empreendimento. Apesar dos seus esforços, o KFC só se tornaria popular no Brasil anos mais tardes.

Outra ideia de intercâmbio, entre Brasil e Estados Unidos, idealizada por Mendes envolveu o refrigerante guaraná, que tentou popularizar no mercado americano. "Estamos ensinando, aos americanos, até como beber guaraná com uísque. A receita vai na própria embalagem do produto", disse ele.

Reconhecido pelo sucesso internacional de sua música e grande nome da bossa nova, Sergio Mendes morreu aos 83 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos.