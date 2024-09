Temporada final de 'Amiga Genial' e filme 'A Cabana': o que ver na TV e no streaming

Baseada no livro homônimo de Elena Ferrante, a série "A Amiga Genial" chega à sua temporada final, ao acompanhar a trajetória de Elena Greco, a Lenù, por 60 anos, desde que ela conhece Rafaella Cerullo, a Lila, em Nápoles nos anos 1950.

O quarto volume da saga mergulha nas vidas adultas de Lenù e Lila, quando elas estão envolvidas com a maternidade, a carreira e desastres naturais, em meio à turbulência da Itália no final dos anos 1980.

HBO e Max, 22h, 16 anos

Sergio Mendes no Tom da Alegria

O documentário produzido pela HBO conta a história do compositor Sergio Mendes, morto na sexta-feira, 3, desde seus dias como pianista na cena bossa nova até seus anos gravando em Los Angeles e seu retorno às paradas com The Black Eyed Peas. O filme tem participações de John Legend, do rapper Common, Quincy Jones e Harrison Ford, entre muitos outros.

Max, livre

A Cabana

Depois perder a filha mais nova, Mack Philips recebe uma carta misteriosa dizendo que ele vá a uma cabana no interior do estado americano do Oregon, onde ela teria sido supostamente assassinada. Um filme sobre fé e espiritualidade com Sam Worthington, Octavia Spencer e Alice Braga.

Netflix, 12 anos

65: Ameaça Pré-Histórica

Adam Driver interpreta Mills, um astronauta que sofre um acidente trágico e cai em um planeta desconhecido, que ele logo descobre ser a Terra há 65 milhões de anos. Para voltar para casa, ele e outra sobrevivente —a menina Koa— vão ter de enfrentar criaturas pré-históricas.

Prime Video, 12 anos

Mali Twist

Mali, 1960. Os jovens de Bamako dançam o twist do rock and roll recém-importado do Ocidente enquanto sonham com a renovação política. Samba, um jovem socialista, se apaixona pela animada Lara, que pede que ele a leve para a cidade para escapar de um casamento forçado.

Reserva Imovision, 14 anos

Chico Buarque 75

O escritor e professor Tiago Ferro faz, ao longo de sete aulas, uma análise biográfica de Chico Buarque de Hollanda, revisitando suas principais obras, tanto musicais como literárias, e discutindo a originalidade de seu estilo criativo. Com mais de 40 álbuns lançados, nove livros e cinco peças teatrais, Chico também foi recipiente do Prêmio Camões.

Casa do Saber

Maratona Dalton Trumbo

No último dia de sinal aberto para não assinantes, o canal exibe três filmes escritos por Dalton Trumbo, um dos "10 de Hollywood" que entraram para a lista negra do "Comitê de Atividades Antiamericanas do Congresso" em 1946. São eles: "Spartacus" (17h), "Lonely Are the Brave" (20h05) e "O Último Por do Sol" (22h).

Telecine Cult, a partir de 17h,12 anos

Roda Viva

O entrevistado desta semana é o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha nos últimos dias 3 e 4, Nunes está tecnicamente empatado com o influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL).

TV Cultura, 22h, livre

O Melhor de Caçadores de Relíquias

Uma compilação das coleções mais incríveis e dos tesouros mais interessantes encontrados nas recentes temporadas. Neste episódio, os irmãos Wolfe e sua ajudante Danielle, saem em busca de artigos picantes e profanos, mas recompensadores.

History, 22h10, 10 anos

120 Batimentos por Minuto

No início da década de 1990, os ativistas do grupo Act Up criaram ações provocadoras pelas ruas de Paris, na França, que inspiraram o diretor Robin Campillo a fazer o filme "120 BPM". Este documentário mostra os bastidores do filme e a realidade da época.

Curta!, 0h45, 16 anos