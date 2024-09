'The Traitors' e filme exibido em Cannes: o que ver na TV e no streaming na quinta

São Paulo

O reality "The Traitors", realizado no imponente castelo de Ardross, no Reino Unido, e com um apresentador teatral e fashionista, Alan Cumming, tem 22 participantes.

Alan Cumming e Trishelle Cannatella em cena do reality 'The Traitors' - Euan Cherry/Peacock

Eles competem em missões para sabotar seus adversários em meio a desafios em que têm de provar sua lealdade. Esta é a segunda temporada do programa, que concorre ao Emmy de melhor reality e já garantiu o prêmio de melhor apresentador para Cumming.

Universal+, 14 anos

Os Chávez

Reality documental sobre o ex-boxeador mexicano Julio César Chávez, que está em Tijuana, enquanto se esforça para manter unida sua família, espalhada por Culiacán, Cidade do México e Los Angeles. Ele também tenta se reconciliar com os filhos Omar e Junior, enquanto a filha Nicole propõe reunir todos com um jogo sobre desejos.

Disney+, 16 anos

Meia Noite no Pera Palace

Em 1995, a jornalista Esra acha uma foto sua de quando era um bebê na década de 1940 e resolve viajar no tempo para ir atrás da família. Ela começa procurando a mãe e percebe que criou uma fenda temporal. Segunda temporada da série turca.

Netflix, 12 anos

O Marido da Cabeleireira

Quando foi lançada em 1990, a comédia dramática dirigida por Patrice Leconte se tornou um cult. O filme Conta a história de Antoine, um homem de meia-idade atraído por cabeleireiras desde menino, que, ao conhecer a sensual Mathilde, se casa com ela em menos de um mês.

Belas Artes à la Carte, 16 anos

É Apenas o Fim do Mundo

Quando um escritor recebe o diagnóstico de uma doença terminal, ele visita a família que não vê há 12 anos. Mas os ressentimentos da mãe e dos irmãos vêm à tona e as brigas são inevitáveis. O filme ganhou um troféu especial do júri no Festival de Cannes.

Arte1 e Arte1 Play, 15h, 16 anos

Adeus, Lênin!

Em 1990, quando sua mãe socialista acorda de um coma de oito meses, Alex esconde dela a notícia sobre a queda do Muro de Berlim porque pode ser fatal. Enquanto ela está acamada, o plano funciona, mas quando ela decide ver TV, ele precisa mudar de tática.

TCM, 20h, e Max, 12 anos

Caixa Postal

Uma série documental que retrata a correspondência entre grandes artistas e seus pares. Na estreia, Graciliano Ramos e Dalcídio Jurandir. O primeiro é de Alagoas, árido, sertanejo e preciso. O segundo, Dalcídio, é do Pará, aquático, caboclo e mítico. Ambos são amigos e entusiastas um do outro.

Curta!, 21h30, 10 anos

Pronto Socorro: Histórias de Emergência

Novos episódios da série documental médica. O ritmo é vertiginoso, há encenações de casos reais de pronto-socorro e os comentários são de médicos e enfermeiros envolvidos naqueles procedimentos. Pacientes dão seus relatos em primeira pessoa.

H&H, 22h, 10 anos

Mulheres Diabólicas

No filme, Sophie é contratada para trabalhar para uma família rica que mora em um casarão na Bretanha, na França. Ela faz amizade com Joanne, que é dona do correio local e a incentiva a se rebelar contra seus patrões. Sophie é demitida e as duas decidem se vingar.

Telecine Cult, 22h, 16 anos