Peugeot argentino é beneficiado por redução de preço e parte de R$ 62.990

São Paulo

A Anfavea confirmou nesta terça (6) que carros feitos no Mercosul também foram incluídos na redução de preços dos modelos zero-quilômetro. Com isso, o Peugeot 208 entrou na lista de automóveis mais em conta à venda no Brasil.

O modelo, que era vendido por R$ 69.990 na versão Like, agora é anunciado por R$ 62.990. O pacote de equipamentos traz quatro airbags, ar-condicionado, direção assistida, sistema de som e acionamento elétrico dos vidros dianteiros e das travas das portas.

Embora seja montado na Argentina, grande parte das peças usadas no Peugeot são feitas no Brasil, como o motor 1.0 flex, por exemplo.

Peugeot 208 Like - Divulgação

Com as revisões das tabelas, o 208 se junta a Renault Kwid (R$ 58.990) e Citroën C3 (R$ 62.990) como os modelos mais baratos do Brasil no momento.

Há expectativa sobre a revisão da tabela na linha Fiat. Até antes da publicação da MP 1175, que concedeu descontos por preço, eficiência energética e produção local de componentes, o Mobi custava R$ 68.990. Era o mesmo valor praticado pela concorrente Renault para o Kwid.

A fabricante também produz um modelo na Argentina que será beneficiado pela redução: o sedã compacto Cronos.

Confira o antes e depois no preço de carros à venda no Brasil:

Renault Kwid Zen

Antes: R$ 68.990

Agora: R$ 58.990

Fiat Mobi Like

Antes: R$ 68.990

Agora: R$ 58.990

Peugeot 208 Like

Antes: R$ 69.990

Agora: R$ 62.990

Citroën C3 Live

Antes: R$ 72.990

Agora: R$ 62.990

Volkswagen Polo Track

Antes: R$ 82.290

Agora: R$ 74.990

Volkswagen Virtus TSI manual

Antes: 104.390

Agora: 98.890

Volkswagen Saveiro Robust

Antes: R$ 94.490

Agora: 90.190

Jeep Renegade Turbo

Antes: R$ 119.990

Agora: R$ 115.990