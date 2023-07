Proteção da Americanas contra cobranças de credores é prorrogada em 180 dias

São Paulo | Reuters

A 4ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido da Americanas para prorrogar o prazo de proteção contra cobranças de credores por mais 180 dias, informou a varejista em fato relevante nesta terça-feira (11).

Com isso, permanecem suspensas todas as ações e execuções existentes contra o grupo, assim como a exigibilidade dos créditos concursais, disse a empresa.

O prazo adicional é contabilizado a partir do término do "stay period" concedido no momento do deferimento do pedido de recuperação judicial da Americanas.