Voo inaugural do Boeing 737 da Mônica tem autógrafo de Mauricio de Sousa em aeronave; confira

Aeroin

Após apresentar o Boeing 737 em homenagem à personagem dos quadrinhos Mônica, criada pelo cartunista e escritor Mauricio de Sousa, a Gol Linhas Aéreas realizou o voo inaugural, na última segunda-feira (17), com diversas ações especiais a bordo.

A aeronave, de matrícula PR-GXW, ostenta uma celebração aos 60 anos da criação da Mônica, com adesivagem em partes da aeronave, além das diversas personalizações a bordo, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções.

Boeing 737-800 da Gol, matrícula PR-GXW, no hangar da companhia no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte - Gabriel Justo

SURPRESA PARA QUEM ESPERAVA O EMBARQUE

Por volta das 8h20, a aeronave deixou o hangar de pintura da Gol Aerotech e foi rebocada até o pátio do Aeroporto Internacional de Confins, em sua primeira aparição pública. A essa altura, já no portão de embarque 12, a Turma da Mônica, composta pelos inconfundíveis personagens Cebolinha, Cascão, Magali e Milena, além da própria Mônica e seu coelho Sansão, surpreenderam os passageiros que aguardavam o voo e interagiram com as crianças presentes.

O embarque ocorreu em uma posição remota, ou seja, os passageiros foram transportados de ônibus até a aeronave, oportunidade essa que abrilhantou ainda mais a experiência dos viajantes, que puderam ver de perto e de fora a bonita pintura dos personagens Mônica e seu mascote Sansão ilustrados na fuselagem.

Ao entrar a bordo, os passageiros foram recebidos pelos comissários de voo, que vestiam sobre suas cabeças as inconfundíveis orelhas do querido coelhinho. Ainda com mais surpresas, todos os assentos possuíam um brinde aos viajantes. Na sacola personalizada, uma pelúcia do mascote Sansão, gibis variados, lápis, marca páginas, pasta de amendoim e um bolinho de chocolate, todos personalizados com o tema da Turma da Mônica.

Antes da decolagem, um discurso especial nas vozes dos personagens foi realizado aos passageiros. Com as vozes da Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, orientações de segurança foram repetidas de forma divertida. O voo G3-1305 decolou de Confins, na Grande Belo Horizonte, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Durante a rota, sobre a bandeja de apoio personalizada, um serviço de bordo especial foi servido, além da entrega de itens para os passageiros de 60 anos (idade da Mônica) e aos viajantes de 7 anos (idade da Mônica nos quadrinhos). Outros itens foram sorteados aos presentes, como livros e gibis autografados por Mauricio de Sousa.

Outro ponto que chamou a atenção durante o voo foi o cartão com instruções de segurança, mais conhecido como Safety Card. Nele, orientações de segurança em formas divertidas com os personagens da turminha da Mônica.

MAURICIO DE SOUSA AUTOGRAFA BOEING 737

Após cumprir o voo, a aeronave foi levada até o hangar da Gol no Aeroporto de Congonhas, onde executivos da empresa e também membro da Mauricio de Sousa Produções puderem conhecer o avião. O ponto alto do evento foi a aparição de Mauricio de Sousa, no auge de seus 87 anos de idade, inspirando gerações e representado a infância de quase todos que ali estavam.

Durante o evento em Congonhas, Mauricio de Sousa fez uma assinatura à mão na fuselagem da aeronave, em uma imagem inédita e surpreendente de um artista finalizando sua obra. De agora em diante, ao embarcar pela porta dianteira esquerda, todos os passageiros poderão conferir a assinatura icônica ao lado direito da entrada.

Durante um bate-papo, o CEO da Gol Linhas Aéreas, Celso Ferrer, se mostrou muito emocionado ao comentar sobre a homenagem da empresa à Turma da Mônica, que fez parte de sua infância e de quase todos os presentes.

Ferrer reforçou novamente que "promover a cultura brasileira através do turismo e apoiar projetos que contribuam para a educação é parte essencial do que a Gol acredita ser a sua verdadeira missão como companhia", disse.

Encontramos na parceira Mauricio de Sousa Produções o mesmo DNA que nos move: ser uma empresa para todos. Criada pelo genial Mauricio, a personagem Mônica é uma menina forte que, por 60 anos, vem inspirando e divertindo tantas gerações, além de ser embaixadora do turismo nacional. Nossa aeronave é o presente de aniversário da Mônica na forma de uma experiência única para nossos clientes", completou.

Já Mauricio de Sousa, com poucas palavras, mas muito lúcido, demonstrou sua gratidão à homenagem e também ressaltou a importância de seus quadrinhos para a alfabetização dos brasileiros. Além deles, estiveram presentes no bate-papo os filhos do cartunista, Mônica e Marcelo, além do diretor vice-presidente da Gol, Eduardo José Bernardes Neto.

A parceria entre a Gol e a Mauricio de Sousa Produções contará com outras ações para comemorar os 60 anos da personagem. A segunda fase já está sendo programada e será anunciada no momento oportuno. Perguntado na coletiva sobre a possibilidade de outra aeronave, foi revelado que em breve será apresentada mais uma homenagem a outro personagem.

Ao fim da coletiva, os executivos entregaram em mãos uma maquete de um Boeing 737-800 da Gol ao Mauricio de Sousa.